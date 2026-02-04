logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буча не забыта: Украина назвала имена причастных к преступлениям
commentss НОВОСТИ Все новости

Буча не забыта: Украина назвала имена причастных к преступлениям

С начала полномасштабного вторжения украинская прокуратура идентифицировала и объявила подозрение 211 российским военным за преступления, совершенные в Буче

4 февраля 2026, 01:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С весны 2022 года правоохранительные органы Украины установили личности и объявили подозрения 211 российским военнослужащим, причастным к военным преступлениям против гражданского населения в Буче. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко .

Буча не забыта: Украина назвала имена причастных к преступлениям

Животные преступления в Буче армии рф

По его словам, только в январе 2026 следствию удалось идентифицировать еще двух фигурантов. Один из них — наводчик-разведчик 34-й отдельной мотострелковой бригады, подозреваемый в незаконном задержании и пытках местных жителей. Другой — командир отделения 234 полка, который, по данным следствия, застрелил гражданского во время патрулирования города.

Расследование проводится в заочном формате. Доказательная база формируется на основе свидетельств очевидцев, фото- и видеоматериалов, а также данных OSINT-анализа. В Офисе генерального прокурора отмечают, что собранные материалы готовятся как для национальных судебных процессов, так и для международных инстанций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащие 7-й военной базы (в/ч 09332) 49-й общевойсковой армии РФ опубликовали видеообращение, в котором заявили об отсутствии медицинской помощи, жестком обращении и давлении со стороны представителей силовых органов.
Также портал "Комментарии" публиковал то, что в Санкт-Петербурге суд приговорил 31-летнего Клауда Роммеля к 15 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 12-летнего возраста.
По материалам дела мужчина проживал вместе с женщиной и ее 10-летней дочерью. Впоследствии ребенок начал проживать в отдельной комнате вместе с Роммелем. Следствие установило, что между ними совершались противоправные действия, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное производство. После возбуждения дела обвиняемый заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Вернувшись с ранением, он был задержан и доставлен в суд. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен после рассмотрения материалов следствия и показаний сторон. Мужчина снова вернулся на "сво".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rozsliduvannya-zlochiniv-u-buchi-ukrajina-visunula-pidozru-211-rosiyaninu-za-voyenni-zlochini-50580743.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости