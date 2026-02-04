Буча не забыта: Украина назвала имена причастных к преступлениям

С весны 2022 года правоохранительные органы Украины установили личности и объявили подозрения 211 российским военнослужащим, причастным к военным преступлениям против гражданского населения в Буче. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко .

Животные преступления в Буче армии рф

По его словам, только в январе 2026 следствию удалось идентифицировать еще двух фигурантов. Один из них — наводчик-разведчик 34-й отдельной мотострелковой бригады, подозреваемый в незаконном задержании и пытках местных жителей. Другой — командир отделения 234 полка, который, по данным следствия, застрелил гражданского во время патрулирования города.

Расследование проводится в заочном формате. Доказательная база формируется на основе свидетельств очевидцев, фото- и видеоматериалов, а также данных OSINT-анализа. В Офисе генерального прокурора отмечают, что собранные материалы готовятся как для национальных судебных процессов, так и для международных инстанций.

