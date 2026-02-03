logo_ukra

Герої «сво» гвалтують дітей
Герої «сво» гвалтують дітей

У Санкт-Петербурзі суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у злочині проти малолітньої дитини після його повернення з участі у бойових діях

3 лютого 2026, 22:12
Ткачова Марія

У Санкт-Петербурзі суд засудив 31-річного Клауда Роммеля до 15 років позбавлення волі за злочин сексуального характеру щодо дитини, яка не досягла 12-річного віку.

Герої «сво» гвалтують дітей

Історія героя «сво»

За матеріалами справи, чоловік проживав разом із жінкою та її 10-річною донькою. Згодом дитина почала мешкати в окремій кімнаті разом із Роммелем. Слідство встановило, що між ними відбувалися протиправні дії, після чого правоохоронні органи порушили кримінальне провадження.

Після відкриття справи обвинувачений уклав контракт та вирушив до зони бойових дій. Повернувшись із пораненням, він був затриманий і доправлений до суду.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Вирок було винесено після розгляду матеріалів слідства та показів сторін. Чоловік знов повернувся на "сво".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Спецпідрозділ Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ встановив рекорд у протиповітряній боротьбі з російськими безпілотниками. За один рік екіпажі перехоплювачів знищили 2 220 ворожих дронів літакового типу — це найвищий зафіксований показник у цьому сегменті.

У СБУ повідомляють, що серед уражених цілей — як ударні, так і розвідувальні безпілотники, які Росія масово використовує для атак по українських містах, коригування вогню та повітряної розвідки. Йдеться, зокрема, про "Шахеди" та "Герані", "Ланцети", "Молнії", "Орлани", "Зали", "Мерліни", "Італмаси", "Скати" та інші типи БпЛА. Окрему категорію становлять так звані "жирні" цілі — середньовисотні ударно-розвідувальні дрони великої тривалості польоту. Оператори "Альфи" неодноразово знищували російські БпЛА типу "Оріон", вартість одного такого комплексу перевищує 5 мільйонів доларів. У СБУ наголошують, що результати роботи "Альфи" суттєво знижують спроможності ворога до повітряного терору, а також ускладнюють ведення розвідки й планування атак по тилових регіонах України.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
