Рекорд війни: «Альфа» СБУ розгромила повітряний флот РФ

Спецпідрозділ Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ встановив рекорд у протиповітряній боротьбі з російськими безпілотниками. За один рік екіпажі перехоплювачів знищили 2 220 ворожих дронів літакового типу — це найвищий зафіксований показник у цьому сегменті.

«Альфа» СБУ бʼє рекорд по знищенню російських безпілотників

У СБУ повідомляють, що серед уражених цілей — як ударні, так і розвідувальні безпілотники, які Росія масово використовує для атак по українських містах, коригування вогню та повітряної розвідки. Йдеться, зокрема, про "Шахеди" та "Герані", "Ланцети", "Молнії", "Орлани", "Зали", "Мерліни", "Італмаси", "Скати" та інші типи БпЛА.

Окрему категорію становлять так звані "жирні" цілі — середньовисотні ударно-розвідувальні дрони великої тривалості польоту. Оператори "Альфи" неодноразово знищували російські БпЛА типу "Оріон", вартість одного такого комплексу перевищує 5 мільйонів доларів.

У СБУ наголошують, що результати роботи "Альфи" суттєво знижують спроможності ворога до повітряного терору, а також ускладнюють ведення розвідки й планування атак по тилових регіонах України.



