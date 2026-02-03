Рекорд войны: "Альфа" СБУ разгромила воздушный флот РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Спецподразделение Центр специальных операций "Альфа" СБУ установило рекорд по противовоздушной борьбе с российскими беспилотниками. За один год экипажи перехватчиков уничтожили 2 220 вражеских дронов самолетного типа – это самый высокий зафиксированный показатель в этом сегменте.
В СБУ сообщают, что среди пораженных целей как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые Россия массово использует для атак по украинским городам, корректировки огня и воздушной разведки. Речь идет, в частности, о "Шахедах" и "Геране", "Ланцетах", "Молнии", "Орланах", "Залах", "Мерлинах", "Италмасах", "Скатах" и других типах БпЛА.
Отдельную категорию составляют так называемые жирные цели — средневысотные ударно-разведочные дроны большой продолжительности полета. Операторы "Альфы" неоднократно уничтожали российские БПЛА типа "Орион", стоимость одного такого комплекса превышает 5 миллионов долларов.
В СБУ отмечают, что результаты работы "Альфы" существенно снижают способности врага к воздушному террору, а также усложняют ведение разведки и планирование атак по тыловым регионам Украины.