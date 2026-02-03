logo

Рекорд войны: "Альфа" СБУ разгромила воздушный флот РФ

Подразделение «Альфа» СБУ установило абсолютный рекорд эффективности, уничтожив за год более двух тысяч российских беспилотников самолетного типа

3 февраля 2026, 16:37
Спецподразделение Центр специальных операций "Альфа" СБУ установило рекорд по противовоздушной борьбе с российскими беспилотниками. За один год экипажи перехватчиков уничтожили 2 220 вражеских дронов самолетного типа – это самый высокий зафиксированный показатель в этом сегменте.

Рекорд войны: "Альфа" СБУ разгромила воздушный флот РФ

"Альфа" СБУ бьет рекорд по уничтожению российских беспилотников

В СБУ сообщают, что среди пораженных целей как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые Россия массово использует для атак по украинским городам, корректировки огня и воздушной разведки. Речь идет, в частности, о "Шахедах" и "Геране", "Ланцетах", "Молнии", "Орланах", "Залах", "Мерлинах", "Италмасах", "Скатах" и других типах БпЛА.

Отдельную категорию составляют так называемые жирные цели — средневысотные ударно-разведочные дроны большой продолжительности полета. Операторы "Альфы" неоднократно уничтожали российские БПЛА типа "Орион", стоимость одного такого комплекса превышает 5 миллионов долларов.

В СБУ отмечают, что результаты работы "Альфы" существенно снижают способности врага к воздушному террору, а также усложняют ведение разведки и планирование атак по тыловым регионам Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" о том, что в Челябинске в России похоронили военнослужащего, который на самом деле с октября 2024 находится в плену в Украине. Об этом сообщил проект Хочу жить.
Речь идет о Федоре Любаеве, попавшем в плен украинских военных осенью 2024 года. Несмотря на это, летом 2025 его родственники организовали похороны и публиковали соответствующие сообщения в соцсетях. Сам пленный узнал о своей "смерти" уже во время интервью с представителями проекта. По словам Любаева, новость о том, что его уже похоронили, не вызывала у него изумления. Как выяснил телеканал Дождь, Любаева также внесли в базу погибших, ведущую Медиазона. Редактор издания Дмитрий Трещанин объяснил, что это произошло после того, как родственники подали заявление на оформление наследства — юридическая процедура возможна только при официальном признании человека умершим.



Источник: https://t.me/SBUkr/16709
