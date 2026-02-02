Живий у полоні, але на папері вже мертвий

У Челябінську в Росії поховали військовослужбовця, який насправді з жовтня 2024 року перебуває у полоні в Україні. Про це повідомив проєкт Хочу жить.

Живий у полоні окупант на папері в Росії вже мертвий

Йдеться про Федора Любаєва, який потрапив у полон українських військових восени 2024 року. Попри це, влітку 2025 року його родичі організували похорон і публікували відповідні дописи в соцмережах. Сам полонений дізнався про власну "смерть" уже під час інтерв’ю з представниками проєкту.

За словами Любаєва, новина про те, що його вже поховали, не викликала у нього подиву.

Як з’ясував телеканал Дождь, Любаєва також внесли до бази загиблих, яку веде Медиазона. Редактор видання Дмитро Трещанін пояснив, що це сталося після того, як родичі подали заяву на оформлення спадщини — юридична процедура можлива лише у разі офіційного визнання людини померлою.

Відомо, що Любаєв служив у військовій частині 41680, дислокованій на тимчасово окупованій території Донецької області. До мобілізації він мав судимість.

Історія вкотре демонструє масштаби хаосу в російській системі обліку втрат, а також практику "паперових смертей", коли живих військових зараховують до загиблих задля звітності та соціальних виплат.

