logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жив в плену, но на бумаге уже мертв
commentss НОВОСТИ Все новости

Жив в плену, но на бумаге уже мертв

В России похоронили военного, с 2024 года живого в плену в Украине

2 февраля 2026, 23:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Челябинске в России похоронили военнослужащего, который на самом деле с октября 2024 находится в плену в Украине. Об этом сообщил проект Хочу жить .

Жив в плену, но на бумаге уже мертв

Живой в плену оккупант на бумаге в России уже мертв

Речь идет о Федоре Любаеве, попавшем в плен украинских военных осенью 2024 года. Несмотря на это, летом 2025 его родственники организовали похороны и публиковали соответствующие сообщения в соцсетях. Сам пленный узнал о своей "смерти" уже во время интервью с представителями проекта.

По словам Любаева, новость о том, что его уже похоронили, не вызывала у него изумления.

Как выяснил телеканал "Дождь" , Любаева также внесли в базу погибших, которую ведет Медиазона . Редактор издания Дмитрий Трещанин объяснил, что это произошло после того, как родственники подали заявление на оформление наследства — юридическая процедура возможна только при официальном признании человека умершим.

Известно, что Любаев служил в воинской части 41 680, дислоцированной на временно оккупированной территории Донецкой области. До мобилизации у него была судимость.

История еще раз демонстрирует масштабы хаоса в российской системе учета потерь, а также практику "бумажных смертей", когда живых военных относят к погибшим для отчетности и социальных выплат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что отец срочника Хизбулаева Магомедбега Магомеднуровича, 2006 года рождения, сообщил о тяжких телесных повреждениях, которые его сын получил во время прохождения срочной службы в российской армии, и обратился к депутатам Республики Дагестан с просьбой о просьбе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tvrain.tv/amp/568693/
Теги:

Новости

Все новости