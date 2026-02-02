Жив в плену, но на бумаге уже мертв

В Челябинске в России похоронили военнослужащего, который на самом деле с октября 2024 находится в плену в Украине. Об этом сообщил проект Хочу жить .

Живой в плену оккупант на бумаге в России уже мертв

Речь идет о Федоре Любаеве, попавшем в плен украинских военных осенью 2024 года. Несмотря на это, летом 2025 его родственники организовали похороны и публиковали соответствующие сообщения в соцсетях. Сам пленный узнал о своей "смерти" уже во время интервью с представителями проекта.

По словам Любаева, новость о том, что его уже похоронили, не вызывала у него изумления.

Как выяснил телеканал "Дождь" , Любаева также внесли в базу погибших, которую ведет Медиазона . Редактор издания Дмитрий Трещанин объяснил, что это произошло после того, как родственники подали заявление на оформление наследства — юридическая процедура возможна только при официальном признании человека умершим.

Известно, что Любаев служил в воинской части 41 680, дислоцированной на временно оккупированной территории Донецкой области. До мобилизации у него была судимость.

История еще раз демонстрирует масштабы хаоса в российской системе учета потерь, а также практику "бумажных смертей", когда живых военных относят к погибшим для отчетности и социальных выплат.

