Проламаний череп і тиша командування: новий скандал зі строковиком

Батько строковика Хизбулаєва Магомедбега Магомеднуровича, 2006 року народження, повідомив про тяжкі тілесні ушкодження, які його син отримав під час проходження строкової служби в російській армії, та звернувся до депутатів Республіки Дагестан з проханням про допомогу й публічний розголос.

Катування строковиків в армії рф

За словами родича, Магомедбег проходив службу у 13-му гвардійському танковому полку 1-ї гвардійської танкової армії РФ у Наро-Фомінську, після чого його направили до Воронезької області. 6 грудня з військовослужбовцем стався інцидент, який призвів до критичних наслідків для здоров’я. Водночас родина дізналася про це лише 2 січня — і не від командування, а через сторонніх осіб.

Офіційна версія, яку озвучують у військових структурах, — травма внаслідок падіння з вишки. Однак, за словами батька, сам військовий після виходу з коми повідомив, що його побили. Стан постраждалого залишається вкрай важким: у нього відсутня частина черепа, паралізована одна сторона тіла, він не може самостійно пересуватися.

Після самостійних пошуків родичі з’ясували, що Магомедбег перебуває в московському госпіталі імені Бурденка. До цього моменту він близько 20 діб перебував у комі. Ані військова частина, ані госпіталь, ані командування офіційно не повідомляли родину про подію та стан військовослужбовця.

Родичі вважають, що командування намагається приховати факт побиття та справжні обставини інциденту. Батько строковика публічно звернувся до дагестанських депутатів із закликом не допустити "спуску справи на гальмах" та домогтися об’єктивного розслідування.

Раніше в Росії неодноразово з’являлися повідомлення про застосування фізичного насильства до строковиків, а також про примус до підписання контрактів під тиском командування.

