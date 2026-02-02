Пєсков заплутався у власних заявах: у Москві не можуть пояснити “перемир’я”

У Кремлі вкотре уникли чіткої відповіді щодо термінів та фактичного статусу так званого енергетичного перемир’я між Росією та Україною. Представник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому "нема чого додати" до раніше озвучених коментарів.

Пєсков про енергетичне перемирʼя

Пєсков не уточнив, чи залишаються домовленості чинними, а також не пояснив, коли саме вони могли набути або втратити силу. У Москві знову обмежилися загальними формулюваннями та посиланнями на попередні заяви, фактично не прояснивши позицію Кремля.

Таким чином, російська сторона не дала жодної конкретики щодо того, чи діють наразі будь-які обмеження на удари по енергетичній інфраструктурі та на який період вони могли бути розраховані.

Невизначеність навколо “енергетичного перемир’я” зберігається, попри регулярні заяви Кремля про нібито готовність до деескалації.

