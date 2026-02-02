Несподівана історія: депутатка з Швеції пішла воювати за Україну

Рубрики
Ткачова Марія
Колишня депутатка парламенту Швеції Каролін Нурденгріп у 2022 році добровільно залишила політичну кар’єру та приєдналася до Збройних сил України, щоб взяти участь у боротьбі проти російської агресії.
Депутатка Швеції Каролін Нурденгріп в лавах ЗСУ
За словами Нурденгріп, рішення поїхати на війну вона ухвалила свідомо — її головною мотивацією було не допустити подальшого просування російських військ та допомогти Україні вистояти в найскладніший момент повномасштабного вторгнення. Колишня політикиня наголошує, що не могла залишатися осторонь, спостерігаючи за війною лише з-за кордону.
Під час служби у складі ЗСУ вона брала участь у бойових діях, зокрема на Запорізькому напрямку, а також долучалася до контрнаступальних операцій. Нурденгріп підкреслює, що служба на фронті кардинально змінила її світогляд і дала зовсім інше розуміння ціни свободи та безпеки.
Після завершення служби Каролін Нурденгріп не повернулася до політики у Швеції. Наразі вона знову перебуває в Україні вже у цивільному статусі, але заявляє, що має намір пов’язати своє життя саме з цією країною.
Колишня депутатка зазначає, що Україна стала для неї не просто місцем боротьби, а домом людей, які щодня відстоюють своє право на існування, і цей досвід назавжди залишився з нею.