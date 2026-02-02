logo_ukra

Несподівана історія: депутатка з Швеції пішла воювати за Україну
Несподівана історія: депутатка з Швеції пішла воювати за Україну

Колишня депутатка парламенту Швеції Каролін Нурденгріп розповіла, чому у 2022 році залишила політику та пішла служити в ЗСУ, аби зупинити просування російських військ

2 лютого 2026, 17:46
Колишня депутатка парламенту Швеції Каролін Нурденгріп у 2022 році добровільно залишила політичну кар’єру та приєдналася до Збройних сил України, щоб взяти участь у боротьбі проти російської агресії.

Несподівана історія: депутатка з Швеції пішла воювати за Україну

Депутатка Швеції Каролін Нурденгріп в лавах ЗСУ

За словами Нурденгріп, рішення поїхати на війну вона ухвалила свідомо — її головною мотивацією було не допустити подальшого просування російських військ та допомогти Україні вистояти в найскладніший момент повномасштабного вторгнення. Колишня політикиня наголошує, що не могла залишатися осторонь, спостерігаючи за війною лише з-за кордону.

Під час служби у складі ЗСУ вона брала участь у бойових діях, зокрема на Запорізькому напрямку, а також долучалася до контрнаступальних операцій. Нурденгріп підкреслює, що служба на фронті кардинально змінила її світогляд і дала зовсім інше розуміння ціни свободи та безпеки.

Після завершення служби Каролін Нурденгріп не повернулася до політики у Швеції. Наразі вона знову перебуває в Україні вже у цивільному статусі, але заявляє, що має намір пов’язати своє життя саме з цією країною.

Колишня депутатка зазначає, що Україна стала для неї не просто місцем боротьби, а домом людей, які щодня відстоюють своє право на існування, і цей досвід назавжди залишився з нею.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія розгорнула масштабну кампанію з вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України, використовуючи обман, економічну вразливість і фальшиві обіцянки. Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post.
За даними видання, сотні громадян Кенії погодилися на поїздку до Росії, вважаючи, що їдуть працювати на цивільні посади або проходити "безпечну" службу в охороні. Натомість після прибуття їм вручали зброю та відправляли без належної підготовки на передову в Україні. Значна частина завербованих так і не повернулася додому.



Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/hotila-schob-rosiyani-ne-prosunulisya-dani-eksdeputatka-zi-shvetsii-rozpovila-pro-sluzhbu-v-zsu-video.htm
