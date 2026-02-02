Неожиданная история: депутатка из Швеции пошла воевать за Украину

Бывший депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрипп в 2022 году добровольно покинула политическую карьеру и присоединилась к Вооруженным силам Украины, чтобы принять участие в борьбе против российской агрессии.

Депутатка Швеции Каролин Нурденгрипп в рядах ВСУ

По словам Нурденгриппа, решение поехать на войну она приняла сознательно — ее главной мотивацией было не допустить дальнейшего продвижения российских войск и помочь Украине выстоять в самый сложный момент полномасштабного вторжения. Бывшая политика подчеркивает, что не могла оставаться в стороне, наблюдая за войной только из-за границы.

Во время службы в составе ВСУ она участвовала в боевых действиях, в частности, на Запорожском направлении, а также приобщалась к контрнаступательным операциям. Нурденгрипп подчеркивает, что служба на фронте кардинально изменила ее мировоззрение и дала совершенно другое понимание цены свободы и безопасности.

После завершения службы Каролин Нурденгрипп не вернулась к политике в Швеции. В настоящее время она снова находится в Украине уже в гражданском статусе, но заявляет, что намерена связать свою жизнь именно с этой страной.

Бывшая депутат отмечает, что Украина стала для нее не просто местом борьбы, а домом людей, которые ежедневно отстаивают свое право на существование, и этот опыт навсегда остался с ней.

