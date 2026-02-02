logo

Главная Новости Общество Война с Россией Неожиданная история: депутатка из Швеции пошла воевать за Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданная история: депутатка из Швеции пошла воевать за Украину

Бывший депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрипп рассказала, почему в 2022 году покинула политику и пошла служить в ВСУ, чтобы остановить продвижение российских войск

2 февраля 2026, 17:46
Автор:
Ткачова Марія

Бывший депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрипп в 2022 году добровольно покинула политическую карьеру и присоединилась к Вооруженным силам Украины, чтобы принять участие в борьбе против российской агрессии.

Неожиданная история: депутатка из Швеции пошла воевать за Украину

Депутатка Швеции Каролин Нурденгрипп в рядах ВСУ

По словам Нурденгриппа, решение поехать на войну она приняла сознательно — ее главной мотивацией было не допустить дальнейшего продвижения российских войск и помочь Украине выстоять в самый сложный момент полномасштабного вторжения. Бывшая политика подчеркивает, что не могла оставаться в стороне, наблюдая за войной только из-за границы.

Во время службы в составе ВСУ она участвовала в боевых действиях, в частности, на Запорожском направлении, а также приобщалась к контрнаступательным операциям. Нурденгрипп подчеркивает, что служба на фронте кардинально изменила ее мировоззрение и дала совершенно другое понимание цены свободы и безопасности.

После завершения службы Каролин Нурденгрипп не вернулась к политике в Швеции. В настоящее время она снова находится в Украине уже в гражданском статусе, но заявляет, что намерена связать свою жизнь именно с этой страной.

Бывшая депутат отмечает, что Украина стала для нее не просто местом борьбы, а домом людей, которые ежедневно отстаивают свое право на существование, и этот опыт навсегда остался с ней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия развернула масштабную кампанию по вербовке граждан африканских стран для участия в войне против Украины, используя обман, экономическую уязвимость и фальшивые обещания. Об этом говорится в расследовании The Washington Post.
По данным издания, сотни граждан Кении согласились на поездку в Россию, полагая, что едут работать на гражданские должности или проходить "безопасную" службу в охране. По прибытии им вручали оружие и отправляли без должной подготовки на передовую в Украине. Значительная часть завербованных так и не вернулась домой.



Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/hotila-schob-rosiyani-ne-prosunulisya-dani-eksdeputatka-zi-shvetsii-rozpovila-pro-sluzhbu-v-zsu-video.htm
