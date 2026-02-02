Песков запутался в собственных заявлениях: в Москве не могут объяснить "перемирие"

В Кремле в очередной раз избежали четкого ответа на сроки и фактический статус так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "нечего добавить" к ранее озвученным комментариям.

Песков про энергетическое перемирие

Песков не уточнил, остаются ли договоренности действующими, а также не объяснил, когда именно они могли обрести или потерять силу. В Москве снова ограничились общими формулировками и ссылками на предыдущие заявления, фактически не прояснив позицию Кремля.

Таким образом, российская сторона не дала никакой конкретики относительно того, действуют ли какие-либо ограничения на удары по энергетической инфраструктуре и на какой период они могли быть рассчитаны.

Неопределенность вокруг “энергетического перемирия” сохраняется, несмотря на регулярные заявления Кремля о готовности к деэскалации.

