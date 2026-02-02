logo

Песков запутался в собственных заявлениях: в Москве не могут объяснить "перемирие"
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков запутался в собственных заявлениях: в Москве не могут объяснить "перемирие"

«Нечего добавить»: в Кремле так и не смогли объяснить, действует ли "энергетическое перемирие"

2 февраля 2026, 17:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Кремле в очередной раз избежали четкого ответа на сроки и фактический статус так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "нечего добавить" к ранее озвученным комментариям.

Песков запутался в собственных заявлениях: в Москве не могут объяснить "перемирие"

Песков про энергетическое перемирие

Песков не уточнил, остаются ли договоренности действующими, а также не объяснил, когда именно они могли обрести или потерять силу. В Москве снова ограничились общими формулировками и ссылками на предыдущие заявления, фактически не прояснив позицию Кремля.

Таким образом, российская сторона не дала никакой конкретики относительно того, действуют ли какие-либо ограничения на удары по энергетической инфраструктуре и на какой период они могли быть рассчитаны.

Неопределенность вокруг “энергетического перемирия” сохраняется, несмотря на регулярные заявления Кремля о готовности к деэскалации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрипп в 2022 году добровольно покинула политическую карьеру и присоединилась к Вооруженным силам Украины, чтобы принять участие в борьбе против российской агрессии.
По словам Нурденгриппа, решение поехать на войну она приняла сознательно — ее главной мотивацией было не допустить дальнейшего продвижения российских войск и помочь Украине выстоять в самый сложный момент полномасштабного вторжения. Бывшая политика подчеркивает, что не могла оставаться в стороне, наблюдая за войной только из-за границы. Во время службы в составе ВСУ она участвовала в боевых действиях, в частности, на Запорожском направлении, а также приобщалась к контрнаступательным операциям. Нурденгрипп подчеркивает, что служба на фронте кардинально изменила ее мировоззрение и дала совершенно другое понимание цены свободы и безопасности.



