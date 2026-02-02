logo

Проломленный череп и тишина командования: новый скандал со срочником
commentss НОВОСТИ Все новости

Проломленный череп и тишина командования: новый скандал со срочником

Отец российского срочника из Дагестана заявил о жестоком избиении сына во время службы и возможной попытке командования скрыть преступление

2 февраля 2026, 21:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Отец срочника Хизбулаева Магомедбега Магомеднуровича, 2006 года рождения, сообщил о тяжелых телесных повреждениях, которые его сын получил во время прохождения срочной службы в российской армии, и обратился к депутатам Республики Дагестан с просьбой о помощи и публичной огласке.

Проломленный череп и тишина командования: новый скандал со срочником

Избиение срочников в армии рф

По словам родственника, Магомедбег проходил службу в 13-м гвардейском танковом полку 1-й гвардейской танковой армии РФ в Наро-Фоминске, после чего его направили в Воронежскую область. 6 декабря с военнослужащим произошел инцидент, приведший к критическим последствиям для здоровья. В то же время семья узнала об этом только 2 января — и не от командования, а через посторонних.

Официальная версия, озвученная в военных структурах, — травма вследствие падения с вышки. Однако, по словам отца, сам военный после выхода из запятой сообщил, что его избили. Состояние пострадавшего остается крайне тяжелым: у него отсутствует часть черепа, парализована одна сторона тела, он не может самостоятельно передвигаться.

После самостоятельных поисков родственники выяснили, что Магомедбег находится в московском госпитале имени Бурденко. К этому моменту он около 20 суток находился в коме. Ни военная часть, ни госпиталь, ни командование официально не сообщали семье о происшествии и состоянии военнослужащего.

Родственники считают, что командование пытается скрыть факт избиения и обстоятельства инцидента. Отец срочника публично обратился к дагестанским депутатам с призывом не допустить "спуска дела на тормозах" и добиться объективного расследования.

Ранее в России не раз появлялись сообщения о применении физического насилия к срочникам, а также о принуждении к подписанию контрактов под давлением командования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле в очередной раз избежали четкого ответа относительно сроков и фактического статуса так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "нечего добавить" к ранее озвученным комментариям.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
