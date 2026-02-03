В Санкт-Петербурге суд приговорил 31-летнего Клауда Роммеля к 15 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 12-летнего возраста.

История героя «сво»

По материалам дела мужчина проживал вместе с женщиной и ее 10-летней дочерью. Впоследствии ребенок начал проживать в отдельной комнате вместе с Роммелем. Следствие установило, что между ними совершались противоправные действия, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное производство.

После возбуждения дела обвиняемый заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Вернувшись с ранением, он был задержан и доставлен в суд.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен после рассмотрения материалов следствия и показаний сторон. Муж вновь вернулся на "сво".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение Центр специальных операций "Альфа" СБУ установил рекорд по противовоздушной борьбе с российскими беспилотниками. За один год экипажи перехватчиков уничтожили 2 220 вражеских дронов самолетного типа – это самый высокий зафиксированный показатель в этом сегменте.

В СБУ сообщают, что среди пораженных целей как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые Россия массово использует для атак по украинским городам, корректировки огня и воздушной разведки. Речь идет, в частности, о "Шахедах" и "Геране", "Ланцетах", "Молнии", "Орланах", "Залах", "Мерлинах", "Италмасах", "Скатах" и других типах БпЛА. Отдельную категорию составляют так называемые "жирные" цели – средневысотные ударно-разведочные дроны большой продолжительности полета. Операторы "Альфы" неоднократно уничтожали российские БПЛА типа "Орион", стоимость одного такого комплекса превышает 5 миллионов долларов. В СБУ отмечают, что результаты работы "Альфы" существенно снижают возможности врага к воздушному террору, а также усложняют ведение разведки и планирование атак по тыловым регионам Украины.

