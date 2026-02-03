Відеозвернення з військової частини рф: які нові проблеми у ворога на фронті

Військовослужбовці 7-ї військової бази (в/ч 09332) 49-ї загальновійськової армії РФ опублікували відеозвернення, в якому заявили про відсутність медичної допомоги, жорстке поводження та тиск з боку представників силових органів.

Відсутність медичної допомоги в армії рф

За словами військових, під час одного з інцидентів їх вивели на вулицю, роздягнули до нижньої білизни та змусили понад годину перебувати на морозі без взуття. Вони стверджують, що серед присутніх були поранені та ті, хто раніше брав участь у бойових діях.

У зверненні також йдеться, що частині військовослужбовців відмовляють у госпіталізації та лікуванні, попри наявність серйозних захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції. За твердженням авторів звернення, звернення до медичних закладів у Луганську та Донецьку не дали результату.

Щоб привернути увагу до ситуації, кілька військових заявили, що вчинили небезпечні для здоров’я дії. Вони стверджують, що після цього протягом кількох днів їм не надавали належної медичної допомоги та утримували під наглядом у закритому приміщенні.

Також військові заявляють про перешкоджання поданню офіційних скарг. За їхніми словами, окремі представники ФСБ та військової поліції не приймали звернень і не передавали їх за призначенням. Автори відео просять перевірити викладені факти та надати правову оцінку діям посадових осіб.

