logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Відеозвернення з військової частини рф: які нові проблеми у ворога на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

Відеозвернення з військової частини рф: які нові проблеми у ворога на фронті

Військовослужбовці однієї з російських військових частин заявили про неналежне поводження, відсутність медичної допомоги та перешкоджання поданню скарг з боку силових структур

3 лютого 2026, 22:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовці 7-ї військової бази (в/ч 09332) 49-ї загальновійськової армії РФ опублікували відеозвернення, в якому заявили про відсутність медичної допомоги, жорстке поводження та тиск з боку представників силових органів.

Відеозвернення з військової частини рф: які нові проблеми у ворога на фронті

Відсутність медичної допомоги в армії рф

За словами військових, під час одного з інцидентів їх вивели на вулицю, роздягнули до нижньої білизни та змусили понад годину перебувати на морозі без взуття. Вони стверджують, що серед присутніх були поранені та ті, хто раніше брав участь у бойових діях.

У зверненні також йдеться, що частині військовослужбовців відмовляють у госпіталізації та лікуванні, попри наявність серйозних захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції. За твердженням авторів звернення, звернення до медичних закладів у Луганську та Донецьку не дали результату.

Щоб привернути увагу до ситуації, кілька військових заявили, що вчинили небезпечні для здоров’я дії. Вони стверджують, що після цього протягом кількох днів їм не надавали належної медичної допомоги та утримували під наглядом у закритому приміщенні.

Також військові заявляють про перешкоджання поданню офіційних скарг. За їхніми словами, окремі представники ФСБ та військової поліції не приймали звернень і не передавали їх за призначенням. Автори відео просять перевірити викладені факти та надати правову оцінку діям посадових осіб.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Санкт-Петербурзі суд засудив 31-річного Клауда Роммеля до 15 років позбавлення волі за злочин сексуального характеру щодо дитини, яка не досягла 12-річного віку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новини

Всі новини