Видеообращение с воинской части России: какие новые проблемы у врагов на фронте

Военнослужащие 7-й военной базы (в/ч 09332) 49-й общевойсковой армии РФ опубликовали видеообращение, в котором заявили об отсутствии медицинской помощи, жестком обращении и давлении со стороны представителей силовых органов.

Отсутствие медицинской помощи в армии РФ

По словам военных, во время одного из инцидентов их вывели на улицу, раздели до нижнего белья и заставили больше часа находиться на морозе без обуви. Они утверждают, что среди присутствующих были ранены и ранее участвовавшие в боевых действиях.

В обращении также говорится, что части военнослужащих отказывают в госпитализации и лечении, несмотря на серьезные заболевания, в частности туберкулез и ВИЧ-инфекции. По утверждению авторов обращения, обращения в медицинские учреждения в Луганске и Донецке не дали результата.

Чтобы привлечь внимание к ситуации, несколько военных заявили, что совершили опасные для здоровья действия. Они утверждают, что после этого в течение нескольких дней им не оказывали должной медицинской помощи и удерживали под наблюдением в закрытом помещении.

Также военные заявляют о препятствовании подаче официальных жалоб. По их словам, отдельные представители ФСБ и военной полиции не принимали обращения и не передавали их по назначению. Авторы видео просят проверить изложенные факты и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

