Білорусь допомагає Росії бити по Україні: Зеленський розповів деталі

Росія під час ударів по західних регіонах України використовує Білорусь для обходу перехоплювачів "Шахедів".

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський. Як приклад він назвав нещодавню атаку на Ковель.

За словами Зеленського, ці питання обговорювалися на Ставці верховного головнокомандувача.

"Є проблема в тому, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, і технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку будуть відповіді", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", внаслідок російського удару вночі проти 26 грудня на станції "Ковель" у Волинській області пошкоджено локомотив та вантажний вагон, а вибуховою хвилею вибито вікна локомотивного депо.

Видання "Коментарі" також наводило слова фахівця з радіоелектронної боротьби Сергія Флеша, який повідомив, що відсутність публічних коментарів щодо Starlink у російських дронах не означає, що таких БПЛА немає. За його словами, їх фіксують щодня.

Йдеться насамперед про ударні дрони типу "Молния", оснащені терміналами Starlink Mini. Такі безпілотники активно застосовуються противником як безпосередньо на лінії фронту, так і проти об’єктів у тилу. Зокрема, нещодавно дрони зі Starlink були задіяні під час атак на енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Ключова проблема полягає в тому, що радіоелектронна боротьба проти таких БПЛА неефективна. Дрони зі Starlink не потребують постійного радіоканалу управління з землі, а тому глушіння не дає результату.