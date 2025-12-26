Беларусь помогает России бить по Украине: Зеленский рассказал детали

Россия при ударах по западным регионам Украины использует Беларусь для обхода перехватчиков "Шахедов".

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский. В качестве примера он назвал недавнюю атаку на Ковель.

По словам Зеленского, эти вопросы обсуждались на Ставке верховного главнокомандующего.

"Есть проблема в том, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле, и технически благодаря Беларуси тоже. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будут ответы",- подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате российского удара ночью против 26 декабря на станции "Ковель" в Волынской области поврежден локомотив и грузовой вагон, а взрывной волной выбиты окна локомотивного депо.

Издание "Комментарии" также приводило слова специалиста по радиоэлектронной борьбе Сергея Флеша, который сообщил, что отсутствие публичных комментариев о Starlink в российских дронах не означает, что таких БПЛА нет. По его словам, их фиксируют каждый день.

Речь идет прежде всего об ударных дронах типа "Молния", оснащенных терминалами Starlink Mini. Такие беспилотники активно используются противником как непосредственно на линии фронта, так и против объектов в тылу. В частности, недавно дроны из Starlink были задействованы во время атак на энергетическую инфраструктуру Николаева. Ключевая проблема состоит в том, что радиоэлектронная борьба против таких БПЛА неэффективна. Дроны из Starlink не требуют постоянного радиоканала управления с земли, а потому глушение не дает результата.