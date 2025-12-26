logo_ukra

Росія масово застосовує дрони зі Starlink: РЕБ безсилий
НОВИНИ

Росія масово застосовує дрони зі Starlink: РЕБ безсилий

Росія системно застосовує ударні безпілотники зі Starlink, які вже використовуються не лише на фронті, а й для атак по тилових об’єктах України

26 грудня 2025, 16:49
Автор:
Ткачова Марія

Фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій Флеш повідомив, що відсутність публічних коментарів щодо Starlink у російських дронах не означає, що таких БПЛА немає. За його словами, їх фіксують щодня.

Росія масово застосовує дрони зі Starlink: РЕБ безсилий

Сергій Флеш про російські дрони зі Starlink

Мова йде насамперед про ударні дрони типу "Молния", оснащені терміналами Starlink Mini. Такі безпілотники активно застосовуються противником як безпосередньо на лінії фронту, так і проти об’єктів у тилу. Зокрема, нещодавно дрони зі Starlink були задіяні під час атак на енергетичну інфраструктуру Миколаєва.

Флеш зазначає, що російські військові вже почали затирати серійні номери на терміналах Starlink, імовірно, щоб ускладнити ідентифікацію обладнання та походження каналів зв’язку.

Ключова проблема полягає в тому, що радіоелектронна боротьба проти таких БПЛА неефективна. Дрони зі Starlink не потребують постійного радіоканалу управління з землі, а тому глушіння не дає результату.

Окрім цього, виявлення таких безпілотників радіолокаційними засобами ускладнене: БПЛА можуть літати на дуже малій висоті — десятки метрів над землею, не піднімаючись на висоти, характерні для класичних розвідувальних або ударних дронів.

За словами Флеша, єдиний ефективний спосіб протидії таким дронам — фізичне знищення, тобто їхнє збиття засобами ППО або стрілецькою зброєю.

Використання Starlink у російських БПЛА свідчить про новий рівень технологічної адаптації ворога та створює додаткові виклики для системи протиповітряної оборони України, особливо в тилових регіонах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Службі зовнішньої розвідки України заявляють: фінансова та інституційна система російської федерації входить у фазу глибокої деградації, що супроводжується відмовою від базових стандартів відкритості та контролю.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6754
