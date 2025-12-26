Специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш сообщил, что отсутствие публичных комментариев по Starlink в российских дронах не означает, что таких БПЛА нет. По его словам, их фиксируют каждый день.

Сергей Флеш про российские дроны со Starlink

Речь идет прежде всего о ударных дронах типа "Молния", оснащенных терминалами Starlink Mini. Такие беспилотники активно используются противником как непосредственно на линии фронта, так и против объектов в тылу. В частности, недавно дроны из Starlink были задействованы во время атак на энергетическую инфраструктуру Николаева.

Флэш отмечает, что российские военные уже начали затирать серийные номера на терминалах Starlink, предположительно, чтобы усложнить идентификацию оборудования и каналов связи.

Ключевая проблема состоит в том, что радиоэлектронная борьба против таких БПЛА неэффективна. Дроны из Starlink не требуют постоянного радиоканала управления с земли, а потому глушение не дает результата.

Кроме того, обнаружение таких беспилотников радиолокационными средствами затруднено: БПЛА могут летать на очень малой высоте — десятки метров над землей, не поднимаясь на высоты, характерные для классических разведывательных или ударных дронов.

По словам Флеша, единственный эффективный способ противодействия таким дронам — физическое уничтожение, то есть их уничтожение средствами ПВО или стрелковым оружием.

Использование Starlink в российских БПЛА свидетельствует о новом уровне технологической адаптации врага и создает дополнительные вызовы для противовоздушной обороны Украины, особенно в тыловых регионах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Службе внешней разведки Украины заявляют: финансовая и институциональная система российской федерации входит в фазу глубокой деградации, сопровождающуюся отказом от базовых стандартов открытости и контроля.