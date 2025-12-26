РФ влаштувала пекельну ніч на Волині та на півдні України: розкрито неймовірні масштаби наслідків

У ніч проти 26 грудня російські безпілотники завдали серії ударів по стратегічних об’єктах на півдні України, зокрема в портах Одеської та Миколаївської областей. Внаслідок атак пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств та іноземні судна під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, роботи з оцінки збитків і ліквідації наслідків тривають на всіх уражених об’єктах.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

На місцях влучань рятувальні служби гасили пожежі, а співробітники портів проводили огляд пошкоджень. Частково виникли перебої з електропостачанням, але ремонтні бригади оперативно працюють над відновленням енергозабезпечення та інфраструктури. У Миколаївській області також постраждав термінал, де було пошкоджене судно під прапором Ліберії, проте обійшлося без постраждалих.

Крім того, атака БпЛА зачепила Волинь: на станції "Ковель" пошкоджено локомотив та вантажний вагон, а вибуховою хвилею вибито вікна локомотивного депо. Працівники "Укрзалізниці" працюють над ліквідацією наслідків інциденту, щоб відновити нормальну роботу залізничного транспорту.

Незважаючи на нічний терор та шкоду, завдану інфраструктурі, логістична система України продовжує функціонувати. Для мешканців міст півдня організовано додаткові автобусні маршрути, а екологічні служби перевіряють стан морської води, щоб запобігти забрудненню узбережжя. Водночас тривають роботи з ліквідації наслідків пожеж і відновлення пошкоджених об’єктів, що демонструє стійкість та оперативність українських служб у кризових ситуаціях.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Дніпропетровській області фіксується помітне зростання активності російських окупаційних військ у районі Новопавлівки. Інформацію про це оприлюднив військовий Станіслав Бунятов, відомий як "Осман", автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер". За його словами, противник концентрує живу силу у Філійському лісі, готуючись до можливих штурмових дій проти українських позицій.