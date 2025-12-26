Активність ворога збільшилася в рази: озвучено тривожну заяву про страшну загрозу для цілої області

У Дніпропетровській області фіксується помітне зростання активності російських окупаційних військ у районі Новопавлівки. Інформацію про це оприлюднив військовий Станіслав Бунятов, відомий як "Осман", автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер". За його словами, противник концентрує живу силу у Філійському лісі, готуючись до можливих штурмових дій проти українських позицій.

Наступ армії РФ. Фото: УНІАН

Бунятов також зазначив, що окупанти значно збільшили використання FPV-дронів, якими завдають ударів по укриттях українських військових. Крім того, відбувається активне застосування так званих "ждунів" — пристроїв для роботи на логістичних шляхах, що забезпечують підвезення та ротацію особового складу. За його словами, подібні зміни у тактиці ворога свідчать про серйозну підготовку до наступальних операцій.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, підтвердив, що стратегічна мета Росії завжди включає спроби захоплення обласних центрів. Він підкреслив, що міста Дніпро та Запоріжжя залишаються привабливими для російського командування, однак наразі вони не мають достатніх сил для реалізації цих планів.

За словами Романенка, складна ситуація на Донбасі демонструє обмеженість ресурсів ворога і впливає на динаміку бойових дій у сусідніх областях. Тому подальший розвиток подій у Дніпропетровській та Запорізькій областях залежатиме від здатності противника нарощувати сили та від реакції українських захисників. Ці фактори будуть визначальними для прогнозування подальшого ходу війни в регіоні.

Як вже писали "Коментарі", група сенаторів США оприлюднила спільну заяву, у якій рішуче засудила російські удари по території України під час святкування Різдва. Американські законодавці назвали російського диктатора Володимира Путіна "безжальним убивцею" та підкреслили, що його дії спрямовані проти мирного населення, яке зібралося разом із родинами, аби відзначити одне з найважливіших християнських свят.