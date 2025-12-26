Активность врага увеличилась в разы: озвучено тревожное заявление о страшной угрозе для целой области

В Днепропетровской области фиксируется заметный рост активности российских оккупационных войск в Новопавловском районе. Информацию об этом обнародовал военный Станислав Бунятов, известный как "Осман", автор Telegram-канала "Говорят Снайпер". По его словам, противник концентрирует живую силу в Филиаловском лесу, готовясь к возможным штурмовым действиям против украинских позиций.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Бунятов также отметил, что оккупанты значительно увеличили использование FPV-дронов, которыми наносят удары по укрытиям украинских военных. Кроме того, происходит активное применение так называемых "ждунов" — устройств для работы на логистических путях, обеспечивающих подвоз и ротацию личного состава. По его словам, подобные изменения в тактике врага свидетельствуют о серьезной подготовке к наступательным операциям.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подтвердил, что стратегическая цель России всегда включает попытки захвата областных центров. Он подчеркнул, что города Днепр и Запорожье остаются привлекательными для российского командования, однако пока у них нет достаточных сил для реализации этих планов.

По словам Романенко, сложная ситуация в Донбассе демонстрирует ограниченность ресурсов врага и влияет на динамику боевых действий в соседних областях. Поэтому дальнейшее развитие событий в Днепропетровской и Запорожской областях будет зависеть от способности противника наращивать силы и реакции украинских защитников. Эти факторы будут определяющими для прогнозирования дальнейшего хода войны в регионе.

