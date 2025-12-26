РФ устроила адскую ночь на Волыни и на юге Украины: раскрыты невероятные масштабы последствий

В ночь на 26 декабря российские беспилотники нанесли серию ударов по стратегическим объектам на юге Украины, в том числе в портах Одесской и Николаевской областей. В результате атак повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий и иностранные суда под флагами Словакии, Палау и Либерии. По словам вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, работы по оценке ущерба и ликвидации последствий продолжаются на всех пораженных объектах.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

На местах попаданий спасательные службы тушили пожары, а сотрудники портов производили осмотр повреждений. Частично возникли перебои с электроснабжением, но ремонтные бригады оперативно работают по восстановлению энергообеспечения и инфраструктуры. В Николаевской области также пострадал терминал, где было повреждено судно под флагом Либерии, однако обошлось без пострадавших.

Кроме того, атака БпЛА затронула Волынь: на станции "Ковель" поврежден локомотив и грузовой вагон, а взрывной волной выбиты окна локомотивного депо. Работники "Укрзализныци" работают над ликвидацией последствий инцидента, чтобы возобновить нормальную работу железнодорожного транспорта.

Несмотря на ночной террор и ущерб, причиненный инфраструктуре, логистическая система Украины продолжает функционировать. Для южан организованы дополнительные автобусные маршруты, а экологические службы проверяют состояние морской воды, чтобы предотвратить загрязнение побережья. В то же время, продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров и восстановлению поврежденных объектов, что демонстрирует устойчивость и оперативность украинских служб в кризисных ситуациях.

