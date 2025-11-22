Без цього підписання мирного плану не буде: ключовий пункт, на якому наполягає Київ

Україна разом із Великобританією, Францією та Німеччиною активно розробляє власний варіант мирного плану, не гаючи часу, який дав Вашингтон на отримання відповіді від офіційного Києва. Європейців не консультували під час створення американського документа, і вони вже висловили жорстку підтримку Києву. Як повідомляє портал "Коментарі", пише Reuters.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

ЗМІ зазначає, що ця тема стане ключовою на саміті G20 у Йоганнесбурзі – навіть незважаючи на відмову Дональда Трампа приїхати.

Україна, за словами джерел, наполягає на тому, що гарантії безпеки мають бути юридично обов'язковими та рівноцінними статті 5 НАТО – інакше новий напад Росії буде лише питанням часу.

