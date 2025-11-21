Мирный план или авантюра Трампа: чем будет отвечать Зеленский

Рубрики
Кравцев Сергей
В СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш обратил внимание, что мы видим очередной "мирный" план Трампа и его нужно оценивать не с точки зрения "хороший" или "плохой", а с позиции – реалистичен он или нет.
Он продолжает, поскольку это "хотелки" Белого дома, то на сегодня официальный Киев выбрал абсолютно правильную стратегию: не отказываться, обсуждать, предлагать встречные варианты, затягивать время и активизировать европейских партнеров.
Подытоживая, Сергей Гармаш призывает не драматизировать ситуацию. Он подчёркивает, что это не первый план Трампа, и, скорее всего, не последний. А даже, если и последний, то мы не можем прыгнуть выше, чем можем прыгнуть. Даже, если этого хочет Трамп.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что в нынешней ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому остается всего один путь — "петлять". И не говорить "нет", и не соглашаться на "мирный план" Трампа. В частности, категорически отбрасывать самые болезненные уступки россиянам – сокращение ВСУ, признание оккупированных территорий, даже, если это может произойти только со стороны США, отказываться от решения по выводу войск из Донецкой области и т.д.
Не верит Максим Яли также в то, что будет образовано новое коалиционное правительство, поскольку эффективность его будет нулевая из-за тотального недоверия к политическим оппонентам. Ведь они, в первую очередь, займутся поиском компромата в документах и "сольют" их НАБУ и САП.
При этом эксперт прогнозирует, что будут еще новые "серии" от НАБУ. В итоге этот "сериал" будет иметь много серий и прекратить просмотр уже вряд ли удастся. Максимум – сделать перерыв между сериями, во время которых будут идти закулисные переговоры. Как на внешнем контуре, так и на внутреннем.
