Мирный план или авантюра Трампа: чем будет отвечать Зеленский

В СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это не первый план Трампа, и, скорее всего, не последний

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш обратил внимание, что мы видим очередной "мирный" план Трампа и его нужно оценивать не с точки зрения "хороший" или "плохой", а с позиции – реалистичен он или нет.

"И текст этого плана, и недельный дедлайн на его принятие Украиной, выглядят скорее авантюрой, чем реальным документом. Начнем с того, что там предусматриваются обязательства Евросоюза, которые с Евросоюзом не обсуждались и полностью противоречат его политике. Я уже не говорю о том, что многие пункты "плана" требуют изменения украинской Конституции, которую изменить невозможно во время военного положения. А после отмены военного положения, тем более, никакой парламент таких изменений не примет. Плюс тотальное нарушение международного права и кричащая несбалансированность интересов Украины и России. В общем, это не план, это "хотелки". Озвученные, скорее всего с целью отвлечь внимание общественности от педофильского скандала, которые бросает тень на Дональда Трампа", – отметил эксперт.

Он продолжает, поскольку это "хотелки" Белого дома, то на сегодня официальный Киев выбрал абсолютно правильную стратегию: не отказываться, обсуждать, предлагать встречные варианты, затягивать время и активизировать европейских партнеров.

"США давят на нас, но и мы можем давить на США через наших партнеров. Это большая дипломатическая игра и очень правильно, что Киев отнесся к ней не эмоционально, как это присуще Зеленскому, а прагматично. Отсюда и ответ на вопрос, пойдет ли Зеленский на создание новой коалиции в Раде, чтоб снять с себя ответственность за имплементацию этого "плана". Дело в том, что, если в Конституции нет механизмов его реализации, а менять Конституцию нельзя во время военного положения, то состав коалиции не имеет значения. Кто бы в нее не вошел, у них просто нет легитимных механизмов имплементации "хотелок" Трампа. Поэтому, если коалиция и развалится, то это будет обусловлено или внутриполитическими причинами, либо наоборот хитрым ходом по затягиванию времени, чтоб не говорить Трампу ни "да", ни "нет". Потому что коалиционное большинство может формироваться долго… Так что те, в Вашингтоне и Москве, кто хотел превратить наши внутриполитические проблемы в свою пользу, могут получить обратный эффект", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая, Сергей Гармаш призывает не драматизировать ситуацию. Он подчёркивает, что это не первый план Трампа, и, скорее всего, не последний. А даже, если и последний, то мы не можем прыгнуть выше, чем можем прыгнуть. Даже, если этого хочет Трамп.

Зеленскому придется и не говорить "нет", и не соглашаться

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что в нынешней ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому остается всего один путь — "петлять". И не говорить "нет", и не соглашаться на "мирный план" Трампа. В частности, категорически отбрасывать самые болезненные уступки россиянам – сокращение ВСУ, признание оккупированных территорий, даже, если это может произойти только со стороны США, отказываться от решения по выводу войск из Донецкой области и т.д.

"На внутренней арене будет та же тактика. Андрея Ермака Владимир Зеленский не уволит, так как это "несущая стена" его режима, вокруг которого построена вся вертикаль власти. Уберет Ермака — "посыплется" вся вертикаль. Возможно, будут найдены какие-то "козлы отпущения" или "сакральные жертвы" в правительстве, но полностью в отставку правительство не уйдёт", – отметил эксперт.

Не верит Максим Яли также в то, что будет образовано новое коалиционное правительство, поскольку эффективность его будет нулевая из-за тотального недоверия к политическим оппонентам. Ведь они, в первую очередь, займутся поиском компромата в документах и "сольют" их НАБУ и САП.

При этом эксперт прогнозирует, что будут еще новые "серии" от НАБУ. В итоге этот "сериал" будет иметь много серий и прекратить просмотр уже вряд ли удастся. Максимум – сделать перерыв между сериями, во время которых будут идти закулисные переговоры. Как на внешнем контуре, так и на внутреннем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль прокомментировал согласие Украины вести переговоры по мирному плану Трампа.



