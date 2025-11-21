Мирний план чи авантюра Трампа: чим відповідатиме Зеленський

Рубрики
У ЗМІ активно обговорюється так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення нової коаліційної більшості у Раді, щоб зняти відповідальність за згоду на прийняття такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш звернув увагу, що ми бачимо черговий "мирний" план Трампа і його потрібно оцінювати не з погляду "хорошого" чи "поганого", а з позиції – реалістичного чи ні.
Він продовжує, оскільки це "хотілки" Білого дому, то сьогодні офіційний Київ обрав абсолютно правильну стратегію: не відмовлятися, обговорювати, пропонувати зустрічні варіанти, затягувати час і активізувати європейських партнерів.
Підсумовуючи, Сергій Гармаш закликає не драматизувати ситуацію. Він наголошує, що це не перший план Трампа, і, швидше за все, не останній. А навіть, якщо і останній, то ми не можемо стрибнути вище, ніж можемо стрибнути. Навіть, якщо цього хоче Трамп.
Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі каже, що у нинішній ситуації президентові України Володимиру Зеленському залишається лише один шлях – "петляти". І не говорити "ні", і не погоджуватися на "мирний план" Трампа. Зокрема, категорично відкидати найболючіші поступки росіянам – скорочення ЗСУ, визнання окупованих територій, навіть якщо це може статися лише з боку США, відмовлятися від рішення щодо виведення військ з Донецької області тощо.
Не вірить Максим Ялі також у те, що буде створено новий коаліційний уряд, оскільки ефективність його буде нульовою через тотальну недовіру до політичних опонентів. Адже вони насамперед займуться пошуком компромату в документах і "зіллють" їх НАБУ та САП.
Експерт прогнозує, що будуть ще нові "серії" від НАБУ. У результаті цей "серіал" матиме багато серій і припинити перегляд навряд чи вдасться. Максимум – зробити перерву між серіями, під час яких відбуватимуться закулісні переговори. Як на зовнішньому контурі, так і на внутрішньому.
