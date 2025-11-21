Мирний план чи авантюра Трампа: чим відповідатиме Зеленський

У ЗМІ активно обговорюється так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення нової коаліційної більшості у Раді, щоб зняти відповідальність за згоду на прийняття такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це не перший план Трампа, і, швидше за все, не останній

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш звернув увагу, що ми бачимо черговий "мирний" план Трампа і його потрібно оцінювати не з погляду "хорошого" чи "поганого", а з позиції – реалістичного чи ні.

"І текст цього плану, і тижневий дедлайн на його ухвалення Україною виглядають скоріше авантюрою, ніж реальним документом. Почнемо з того, що там передбачаються зобов'язання Євросоюзу, які з Євросоюзом не обговорювалися та повністю суперечать його політиці. Я вже не говорю про те, що багато пунктів "плану" вимагають зміни української Конституції, яку змінити неможливо під час воєнного стану. А після скасування воєнного стану, тим більше, жоден парламент таких змін не ухвалить. Плюс тотальне порушення міжнародного права та кричуща незбалансованість інтересів України та Росії. Загалом це не план, це "хотілки". Озвучені, швидше за все, з метою відвернути увагу громадськості від педофільського скандалу, який кидає тінь на Дональда Трампа", – зазначив експерт.

Він продовжує, оскільки це "хотілки" Білого дому, то сьогодні офіційний Київ обрав абсолютно правильну стратегію: не відмовлятися, обговорювати, пропонувати зустрічні варіанти, затягувати час і активізувати європейських партнерів.

"США тиснуть на нас, але й ми можемо тиснути на США через наших партнерів. Це велика дипломатична гра і дуже правильно, що Київ поставився до неї не емоційно, як це властиво Зеленському, а прагматично. Звідси й відповідь на запитання, чи Зеленський піде на створення нової коаліції у Раді, щоб зняти з себе відповідальність за імплементацію цього плану. Справа у тому, що, якщо у Конституції немає механізмів її реалізації, а змінювати Конституцію не можна під час воєнного стану, то склад коаліції не має значення. Хто б до неї не увійшов, у них просто немає легітимних механізмів імплементації "хотілок" Трампа. Тому, якщо коаліція і розвалиться, це буде обумовлено або внутрішньополітичними причинами, або навпаки хитрим ходом із затягування часу, щоб не говорити Трампу ні "так", ні "ні". Тому що коаліційна більшість може формуватися довго… Тож ті, у Вашингтоні та Москві, хто хотів перетворити наші внутрішньополітичні проблеми на свою користь, можуть отримати зворотний ефект", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи, Сергій Гармаш закликає не драматизувати ситуацію. Він наголошує, що це не перший план Трампа, і, швидше за все, не останній. А навіть, якщо і останній, то ми не можемо стрибнути вище, ніж можемо стрибнути. Навіть, якщо цього хоче Трамп.

Зеленському доведеться і не говорити "ні", і не погоджуватися

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі каже, що у нинішній ситуації президентові України Володимиру Зеленському залишається лише один шлях – "петляти". І не говорити "ні", і не погоджуватися на "мирний план" Трампа. Зокрема, категорично відкидати найболючіші поступки росіянам – скорочення ЗСУ, визнання окупованих територій, навіть якщо це може статися лише з боку США, відмовлятися від рішення щодо виведення військ з Донецької області тощо.

"На внутрішній арені буде така ж тактика. Андрія Єрмака Володимир Зеленський не звільнить, оскільки це "несуча стіна" його режиму, навколо якого збудована вся вертикаль влади. Забере Єрмака — "посиплеться" вся вертикаль. Можливо, будуть знайдені якісь "цапи-відбувайла" або "сакральні жертви" в уряді, але повністю у відставку уряд не піде", – зазначив експерт.

Не вірить Максим Ялі також у те, що буде створено новий коаліційний уряд, оскільки ефективність його буде нульовою через тотальну недовіру до політичних опонентів. Адже вони насамперед займуться пошуком компромату в документах і "зіллють" їх НАБУ та САП.

Експерт прогнозує, що будуть ще нові "серії" від НАБУ. У результаті цей "серіал" матиме багато серій і припинити перегляд навряд чи вдасться. Максимум – зробити перерву між серіями, під час яких відбуватимуться закулісні переговори. Як на зовнішньому контурі, так і на внутрішньому.

