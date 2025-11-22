Без этого подписания мирного плана не будет: ключевой пункт, на котором настаивает Киев

Украина вместе с Великобританией, Францией и Германией активно разрабатывает собственный вариант мирного плана, не теряя времени, которое дал Вашингтон на получение ответа от официального Киева. Европейцев не консультировали при создании американского документа, и они уже выразили жесткую поддержку Киеву. Как передает портал "Комментарии", пишет Reuters.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, эта тема станет ключевой на саммите G20 в Йоханнесбурге – даже несмотря на отказ Дональда Трампа приехать.

Украина, по словам источников, настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными и равноценными статье 5 НАТО – иначе новое нападение России будет лишь вопросом времени.

