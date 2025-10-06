logo_ukra

Бєлгород повністю знеструмлено: росіяни панікують через українську атаку

Удар по енергетиці Бєлгорода: знеструмлене місто та загиблий працівник

6 жовтня 2025, 18:04
Ткачова Марія

У російських ЗМІ повідомляють про новий ракетний удар Збройних сил України по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді. За даними пропагандистських ресурсів, атаку нібито здійснили з реактивної системи HIMARS.      

Бєлгород повністю знеструмлено: росіяни панікують через українську атаку

Обстановка в Бєлгороді після атаки

Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що під час удару загинув працівник підприємства, який саме ліквідовував наслідки попередньої атаки. Ще один чоловік отримав осколкове поранення грудної клітки та був госпіталізований.

Внаслідок вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання. Російська влада традиційно звинувачує Україну у "цілеспрямованих ударах по цивільній інфраструктурі", хоча об’єкт має стратегічне значення для забезпечення енергетики військових частин.        

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада намагається ввести в оману суспільство та суд, опублікувавши дві різні версії одного і того самого указу президента. За його словами, на офіційному сайті глави держави одночасно розміщені "оригінальна" та "сфальсифікована" редакції документа, що свідчить про свідому фальсифікацію.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що п’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив чинну владу у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука. У своїй заяві він наголосив, що публічні коментарі представників команди Володимира Зеленського про "захист персональних даних" Медведчука виглядають як відкрите прикриття одіозного колишнього депутата.



Джерело: https://t.me/belpepel/14333
