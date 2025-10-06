Бєлгород повністю знеструмлено: росіяни панікують через українську атаку

Рубрики
Ткачова Марія
У російських ЗМІ повідомляють про новий ракетний удар Збройних сил України по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді. За даними пропагандистських ресурсів, атаку нібито здійснили з реактивної системи HIMARS.
Обстановка в Бєлгороді після атаки
Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що під час удару загинув працівник підприємства, який саме ліквідовував наслідки попередньої атаки. Ще один чоловік отримав осколкове поранення грудної клітки та був госпіталізований.
Внаслідок вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання. Російська влада традиційно звинувачує Україну у "цілеспрямованих ударах по цивільній інфраструктурі", хоча об’єкт має стратегічне значення для забезпечення енергетики військових частин.