Порошенко зробив надзвичайно скандальну заяву
Порошенко зробив надзвичайно скандальну заяву

Петро Порошенко звинуватив владу у фальсифікації указу президента, заявивши, що на офіційному сайті одночасно розміщені дві різні версії одного документа

6 жовтня 2025, 14:09
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада намагається ввести в оману суспільство та суд, опублікувавши дві різні версії одного і того самого указу президента. За його словами, на офіційному сайті глави держави одночасно розміщені "оригінальна" та "сфальсифікована" редакції документа, що свідчить про свідому фальсифікацію.

Порошенко зробив надзвичайно скандальну заяву

Порошенко заявив про фальсифікацію

Порошенко наголосив, що підписаний Володимиром Зеленським указ має дату 12 числа, тоді як виправлення та зміни з’явилися вже 13–14 числа, тобто пізніше. Саме це, за його словами, доводить факт маніпуляції, адже чинною сьогодні є версія, яку президент насправді не підписував.

"Ми чітко вказуємо адресу сторінки — будь-хто може зайти й переконатися, що на сайті розміщені дві взаємовиключні версії указу. Але представники влади відмовляються це коментувати, посилаючись на нібито “спрощену” версію, де “все є”. Це — спроба приховати підробку", — зазначив Порошенко.

Він попередив команду президента про неприпустимість подальшого втручання у зміст документів на офіційному ресурсі та наголосив, що має докази — скріншоти й відеозаписи, які підтверджують факт публікації двох версій.

"Не намагайтеся редагувати навіть поточну версію сайту — ви лише погіршуєте своє юридичне становище, ховаючи сліди злочину. Це неспростовний доказ фальсифікації", — підкреслив політик.

Порошенко також повідомив, що саме на підставі старої, тобто оригінальної версії указу, Національний банк України заблокував його рахунки. Він назвав це порушенням закону та поставив питання до голови НБУ Андрія Пишного — на яких підставах були обмежені його права.

Політик закликав владу негайно скасувати сфальсифікований указ і припинити маніпуляції, наголосивши, що наявність двох різних версій документа на сайті президента — це пряме свідчення підробки, яка підриває довіру до державних інституцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що сили оборони України в ніч на 6 жовтня завдали удару по низці об’єктів ворога, уражені підприємства військово-промислової інфраструктури та об’єкт логістики, які забезпечували наступальні можливості рф. За повідомленням оборонних сил, зафіксовано вибухи й масштабні пожежі в районах кількох цілей.



Джерело: https://t.me/c/1424755805/14140
