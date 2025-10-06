Порошенко зробив надзвичайно скандальну заяву

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада намагається ввести в оману суспільство та суд, опублікувавши дві різні версії одного і того самого указу президента. За його словами, на офіційному сайті глави держави одночасно розміщені "оригінальна" та "сфальсифікована" редакції документа, що свідчить про свідому фальсифікацію.

Порошенко заявив про фальсифікацію

Порошенко наголосив, що підписаний Володимиром Зеленським указ має дату 12 числа, тоді як виправлення та зміни з’явилися вже 13–14 числа, тобто пізніше. Саме це, за його словами, доводить факт маніпуляції, адже чинною сьогодні є версія, яку президент насправді не підписував.

"Ми чітко вказуємо адресу сторінки — будь-хто може зайти й переконатися, що на сайті розміщені дві взаємовиключні версії указу. Але представники влади відмовляються це коментувати, посилаючись на нібито “спрощену” версію, де “все є”. Це — спроба приховати підробку", — зазначив Порошенко.

Він попередив команду президента про неприпустимість подальшого втручання у зміст документів на офіційному ресурсі та наголосив, що має докази — скріншоти й відеозаписи, які підтверджують факт публікації двох версій.

"Не намагайтеся редагувати навіть поточну версію сайту — ви лише погіршуєте своє юридичне становище, ховаючи сліди злочину. Це неспростовний доказ фальсифікації", — підкреслив політик.

Порошенко також повідомив, що саме на підставі старої, тобто оригінальної версії указу, Національний банк України заблокував його рахунки. Він назвав це порушенням закону та поставив питання до голови НБУ Андрія Пишного — на яких підставах були обмежені його права.

Політик закликав владу негайно скасувати сфальсифікований указ і припинити маніпуляції, наголосивши, що наявність двох різних версій документа на сайті президента — це пряме свідчення підробки, яка підриває довіру до державних інституцій.

