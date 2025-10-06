Порошенко сделал чрезвычайно скандальное заявление

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти пытаются ввести в заблуждение общество и суд, опубликовав две разные версии одного и того же указа президента. По его словам, на официальном сайте главы государства одновременно размещены "оригинальная" и "сфальсифицированная" редакции документа, свидетельствующая о сознательной фальсификации.

Порошенко заявил про фальсификацию

Порошенко подчеркнул, что у подписанного Владимиром Зеленским указа дата 12 числа, тогда как исправления и изменения появились уже 13–14 числа, то есть позже. Именно это, по его словам, доказывает факт манипуляции, ведь действующая сегодня версия, которую президент на самом деле не подписывал.

"Мы четко указываем адрес страницы — кто-либо может зайти и убедиться, что на сайте размещены две взаимоисключающие версии указа. Но представители власти отказываются это комментировать, ссылаясь на якобы упрощенную версию, где все есть. Это попытка скрыть подделку", — отметил Порошенко.

Он предупредил команду президента о недопустимости дальнейшего вмешательства в содержание документов на официальном ресурсе и подчеркнул, что у него есть доказательства — скриншоты и видеозаписи, подтверждающие факт публикации двух версий.

"Не пытайтесь редактировать даже текущую версию сайта — вы только усугубляете свое юридическое положение, скрывая следы преступления. Это неопровержимое доказательство фальсификации", — подчеркнул политик.

Порошенко также сообщил, что именно на основании старой, то есть оригинальной версии указа, Национальный банк заблокировал его счета. Он назвал это нарушением закона и поставил вопрос председателю НБУ Андрею Пышному — на каких основаниях были ограничены его права.

Политик призвал власти немедленно отменить сфальсифицированный указ и прекратить манипуляции, подчеркнув, что наличие двух разных версий документа на сайте президента — это прямое свидетельство подделки, подрывающей доверие к государственным институтам.

