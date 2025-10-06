logo_ukra

Росія у вогні: українська атака продовжується
Росія у вогні: українська атака продовжується

Сили оборони України у ніч на 6 жовтня завдали серії ударів по ключових військових та енергетичних об’єктах рф, зокрема уразили завод із виробництва вибухівки, нафтотермінал у Феодосії та склад боєприпасів окупаційної армії

6 жовтня 2025, 14:03
Автор:
Ткачова Марія

Сили оборони України в ніч на 6 жовтня завдали удару по низці об’єктів ворога, уражені підприємства військово-промислової інфраструктури та об’єкт логістики, які забезпечували наступальні можливості рф. За повідомленням оборонних сил, зафіксовано вибухи й масштабні пожежі в районах кількох цілей.

Росія у вогні: українська атака продовжується

Українська атака на Росію

Серед уражених — федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова", один із великих російських виробників вибухових речовин та компонентів для боєприпасів. Завод має технологічні можливості для спорядження широкого спектра боєголовок і снарядів — від авіабомб і артилерійських снарядів до бойових частин для керованих ракет і засобів ППО, а також уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Після влучання там зафіксовано численні вибухи та пожежі.

Окрім цього, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії (ТОТ АР Крим) — великий технологічний комплекс для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом. Термінал фігурує у логістичних ланцюжках, що забезпечують потреби окупаційних сил, і після влучання там спалахнула масштабна пожежа.

Також у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф; результати ураження там уточнюються.

У заяві Сил оборони наголошується, що ці удари були спрямовані на зниження наступального потенціалу противника та підрив його здатності завдавати ракетно-бомбових ударів по території України. За даними відомства, роботи з уточнення наслідків уражень тривають.

Сили оборони підкреслюють, що продовжуватимуть цілеспрямовані заходи для послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і створення умов для припинення збройної агресії проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за даними видання The Economist, майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від атак українських безпілотників. Удари по енергетичній інфраструктурі рф останнім часом значно почастішали — тепер вони відбуваються по 4–5 разів на тиждень, що суттєво впливає на економіку країни-агресора.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29899
