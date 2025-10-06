Росія у вогні: українська атака продовжується

Рубрики
Сили оборони України в ніч на 6 жовтня завдали удару по низці об’єктів ворога, уражені підприємства військово-промислової інфраструктури та об’єкт логістики, які забезпечували наступальні можливості рф. За повідомленням оборонних сил, зафіксовано вибухи й масштабні пожежі в районах кількох цілей.
Українська атака на Росію
Серед уражених — федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова", один із великих російських виробників вибухових речовин та компонентів для боєприпасів. Завод має технологічні можливості для спорядження широкого спектра боєголовок і снарядів — від авіабомб і артилерійських снарядів до бойових частин для керованих ракет і засобів ППО, а також уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Після влучання там зафіксовано численні вибухи та пожежі.
Окрім цього, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії (ТОТ АР Крим) — великий технологічний комплекс для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом. Термінал фігурує у логістичних ланцюжках, що забезпечують потреби окупаційних сил, і після влучання там спалахнула масштабна пожежа.
Також у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф; результати ураження там уточнюються.
У заяві Сил оборони наголошується, що ці удари були спрямовані на зниження наступального потенціалу противника та підрив його здатності завдавати ракетно-бомбових ударів по території України. За даними відомства, роботи з уточнення наслідків уражень тривають.
Сили оборони підкреслюють, що продовжуватимуть цілеспрямовані заходи для послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і створення умов для припинення збройної агресії проти України.