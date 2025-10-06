За даними видання The Economist, майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від атак українських безпілотників. Удари по енергетичній інфраструктурі рф останнім часом значно почастішали — тепер вони відбуваються по 4–5 разів на тиждень, що суттєво впливає на економіку країни-агресора.

Санкції Мадяра по Росії

За оцінками аналітиків, до 40% російських НПЗ зазнали пошкоджень, через що виробництво нафти скоротилося більш ніж на 1 мільйон барелів на добу, а експорт дизельного палива впав на 30% у порівнянні з минулим роком.

Українські військові та аналітики називають ці удари своєрідними "санкціями Мадяра" — за позивним одного з командирів безпілотних підрозділів, який координує значну частину операцій. Саме ці "санкції", на думку спостерігачів, є найефективнішими з усіх, що накладалися на росію, адже щоденні ураження стратегічних об’єктів безпосередньо знижують її військовий і фінансовий потенціал.

Фактично, кожен успішний удар по НПЗ — це черговий удар по здатності рф фінансувати війну, а системність таких атак демонструє: українські безпілотники перетворилися на потужний інструмент економічного тиску, який не поступається міжнародним санкціям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив чинну владу у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука. У своїй заяві він наголосив, що публічні коментарі представників команди Володимира Зеленського про "захист персональних даних" Медведчука виглядають як відкрите прикриття одіозного колишнього депутата.