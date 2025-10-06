logo_ukra

BTC/USD

124060

ETH/USD

4575.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Половина Росії не функціонує через санкції Мадяра
commentss НОВИНИ Всі новини

Половина Росії не функціонує через санкції Мадяра

Майже 40% російських НПЗ зазнали ударів українських дронів, що призвело до різкого падіння видобутку та експорту пального

6 жовтня 2025, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За даними видання The Economist, майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від атак українських безпілотників. Удари по енергетичній інфраструктурі рф останнім часом значно почастішали — тепер вони відбуваються по 4–5 разів на тиждень, що суттєво впливає на економіку країни-агресора.

Половина Росії не функціонує через санкції Мадяра

Санкції Мадяра по Росії

За оцінками аналітиків, до 40% російських НПЗ зазнали пошкоджень, через що виробництво нафти скоротилося більш ніж на 1 мільйон барелів на добу, а експорт дизельного палива впав на 30% у порівнянні з минулим роком.

Українські військові та аналітики називають ці удари своєрідними "санкціями Мадяра" — за позивним одного з командирів безпілотних підрозділів, який координує значну частину операцій. Саме ці "санкції", на думку спостерігачів, є найефективнішими з усіх, що накладалися на росію, адже щоденні ураження стратегічних об’єктів безпосередньо знижують її військовий і фінансовий потенціал.

Фактично, кожен успішний удар по НПЗ — це черговий удар по здатності рф фінансувати війну, а системність таких атак демонструє: українські безпілотники перетворилися на потужний інструмент економічного тиску, який не поступається міжнародним санкціям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив чинну владу у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука. У своїй заяві він наголосив, що публічні коментарі представників команди Володимира Зеленського про "захист персональних даних" Медведчука виглядають як відкрите прикриття одіозного колишнього депутата.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis
Теги:

Новини

Всі новини