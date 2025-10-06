Половина Росії не функціонує через санкції Мадяра

Рубрики
Ткачова Марія
За даними видання The Economist, майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від атак українських безпілотників. Удари по енергетичній інфраструктурі рф останнім часом значно почастішали — тепер вони відбуваються по 4–5 разів на тиждень, що суттєво впливає на економіку країни-агресора.
Санкції Мадяра по Росії
За оцінками аналітиків, до 40% російських НПЗ зазнали пошкоджень, через що виробництво нафти скоротилося більш ніж на 1 мільйон барелів на добу, а експорт дизельного палива впав на 30% у порівнянні з минулим роком.
Українські військові та аналітики називають ці удари своєрідними "санкціями Мадяра" — за позивним одного з командирів безпілотних підрозділів, який координує значну частину операцій. Саме ці "санкції", на думку спостерігачів, є найефективнішими з усіх, що накладалися на росію, адже щоденні ураження стратегічних об’єктів безпосередньо знижують її військовий і фінансовий потенціал.
Фактично, кожен успішний удар по НПЗ — це черговий удар по здатності рф фінансувати війну, а системність таких атак демонструє: українські безпілотники перетворилися на потужний інструмент економічного тиску, який не поступається міжнародним санкціям.