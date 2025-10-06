logo_ukra

Порошенко звинувачує Зеленського у захисті Медвечука
НОВИНИ

Порошенко звинувачує Зеленського у захисті Медвечука

Петро Порошенко звинуватив владу Зеленського у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука

6 жовтня 2025, 13:50
Автор:
Ткачова Марія

П’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив чинну владу у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука. У своїй заяві він наголосив, що публічні коментарі представників команди Володимира Зеленського про "захист персональних даних" Медведчука виглядають як відкрите прикриття одіозного колишнього депутата.

Порошенко звинувачує Зеленського у захисті Медвечука

Скандальна заява Порошенко

Порошенко нагадав, що у січні 2023 року президент Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, і він підтримав це рішення. Однак уже у листопаді 2024 року влада ухвалила нове "санкційне рішення", знову позбавивши Медведчука державних нагород, а в лютому 2025 року застосувала санкції проти нього вже як проти "громадянина України". На думку Порошенка, це свідчить про непослідовність і можливе повернення Медведчукові українського громадянства між цими датами.

"Офіс президента каже, що народу України це не цікаво. Насправді це дуже цікаво. Медведчук уже був позбавлений громадянства, нагород і перебував під санкціями. Єдина мета його появи в указі від 12 лютого — дискредитувати мене, штучно прив’язати до нього", — зазначив Порошенко.

Він також назвав застосування санкцій проти себе політичним переслідуванням і спробою незаконно усунути опозиційного лідера від участі в політичному процесі. На його думку, такі дії свідчать про позасудові методи боротьби влади з опонентами та знецінюють принципи правової держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський проєкт "Хочу жить" оприлюднив нібито офіційну статистику втрат армії рф за вісім місяців 2025 року, яка свідчить про рекордні масштаби людських і технічних втрат окупантів.



Джерело: https://t.me/c/1424755805/14138
