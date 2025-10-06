Порошенко звинувачує Зеленського у захисті Медвечука

П’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив чинну владу у спробі політичної дискредитації та захисті проросійського політика Віктора Медведчука. У своїй заяві він наголосив, що публічні коментарі представників команди Володимира Зеленського про "захист персональних даних" Медведчука виглядають як відкрите прикриття одіозного колишнього депутата.

Скандальна заява Порошенко

Порошенко нагадав, що у січні 2023 року президент Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, і він підтримав це рішення. Однак уже у листопаді 2024 року влада ухвалила нове "санкційне рішення", знову позбавивши Медведчука державних нагород, а в лютому 2025 року застосувала санкції проти нього вже як проти "громадянина України". На думку Порошенка, це свідчить про непослідовність і можливе повернення Медведчукові українського громадянства між цими датами.

"Офіс президента каже, що народу України це не цікаво. Насправді це дуже цікаво. Медведчук уже був позбавлений громадянства, нагород і перебував під санкціями. Єдина мета його появи в указі від 12 лютого — дискредитувати мене, штучно прив’язати до нього", — зазначив Порошенко.

Він також назвав застосування санкцій проти себе політичним переслідуванням і спробою незаконно усунути опозиційного лідера від участі в політичному процесі. На його думку, такі дії свідчать про позасудові методи боротьби влади з опонентами та знецінюють принципи правової держави.

