Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил действующую власть в попытке политической дискредитации и защите пророссийского политика Виктора Медведчука. В своем заявлении он подчеркнул, что публичные комментарии представителей команды Владимира Зеленского о "защите персональных данных" Медведчука выглядят как открытое прикрытие одиозного бывшего депутата.

Скандальное заявление Порошенко

Порошенко напомнил, что в январе 2023 президент Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства, и он поддержал это решение. Однако уже в ноябре 2024 года власти приняли новое "санкционное решение", снова лишив Медведчука государственных наград, а в феврале 2025 года применили санкции против него уже как против "гражданина Украины". По мнению Порошенко, это свидетельствует о непоследовательности и возможном возвращении Медведчуку украинского гражданства между этими датами.

"Офис президента говорит, что народу Украины это не интересно. На самом деле, это очень интересно. Медведчук уже был лишён гражданства, наград и находился под санкциями. Единственная цель его появления в указе от 12 февраля – дискредитировать меня, искусственно привязать к нему", – отметил Порошенко.

Он также назвал применение санкций против себя политическим преследованием и попыткой незаконно отстранить оппозиционного лидера от участия в политическом процессе. По его мнению, такие действия свидетельствуют о внесудебных методах борьбы с оппонентами и обесценивают принципы правового государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский проект "Хочу жить" обнародовал якобы официальную статистику потерь армии РФ за восемь месяцев 2025 года, свидетельствующую о рекордных масштабах человеческих и технических потерь оккупантов.