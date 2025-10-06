По данным издания The Economist, около половины российских нефтеперерабатывающих заводов пострадали от атак украинских беспилотников. Удары по энергетической инфраструктуре России в последнее время значительно участились — теперь они происходят по 4-5 раз в неделю, что существенно влияет на экономику страны-агрессора.

Санкции Мадяра по России

По оценкам аналитиков, до 40% российских НПЗ получили повреждения, из-за чего производство нефти сократилось более чем на 1 миллион баррелей в сутки, а экспорт дизельного топлива упал на 30% по сравнению с прошлым годом.

Украинские военные и аналитики называют эти удары своеобразными "санкциями Мадяра" — по позывному одному из командиров беспилотных подразделений, координирующему значительную часть операций. Именно эти "санкции", по мнению наблюдателей, наиболее эффективны из всех, которые накладывались на россию, ведь ежедневные поражения стратегических объектов напрямую снижают ее военный и финансовый потенциал.

Фактически, каждый успешный удар по НПЗ — это очередной удар по способности России финансировать войну, а системность таких атак демонстрирует: украинские беспилотники превратились в мощный инструмент экономического давления, не уступающий международным санкциям.

