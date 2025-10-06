Россия в огне: украинская атака продолжается

Силы обороны Украины в ночь на 6 октября нанесли удар по ряду объектов врага, поражены предприятия военно-промышленной инфраструктуры и объект логистики, которые обеспечивали наступательные возможности России. По сообщению оборонных сил, были зафиксированы взрывы и масштабные пожары в районах нескольких целей.

Украинская атака на Россию

Среди пораженных – федеральное казенное предприятие "Завод им. Е.М. Свердлова, один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. У завода есть технологические возможности для снаряжения широкого спектра боеголовок и снарядов — от авиабомб и артиллерийских снарядов до боевых частей для управляемых ракет и средств ПВО, а также унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов. После попадания зафиксированы многочисленные взрывы и пожары.

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии (ТОТ АР Крым) — крупный технологический комплекс для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом. Терминал фигурирует в логистических цепочках, обеспечивающих потребности оккупационных сил, и после попадания там вспыхнул масштабный пожар.

Также во временно оккупированном Крыму зафиксировано попадание по составу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ; результаты поражения там уточняются.

В заявлении Сил обороны отмечается, что эти удары были направлены на снижение наступательного потенциала противника и подрыв его способности наносить ракетно-бомбовые удары по территории Украины. По данным ведомства, работы по уточнению последствий поражений продолжаются.

Силы обороны подчеркивают, что будут продолжать целенаправленные меры по ослаблению военно-экономического потенциала российских окупантов и созданию условий для прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным издания The Economist, почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от атак украинских беспилотников. Удары по энергетической инфраструктуре России в последнее время значительно участились — теперь они происходят по 4-5 раз в неделю, что существенно влияет на экономику страны-агрессора.