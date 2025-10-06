В российских СМИ сообщают о новом ракетном ударе Вооруженных сил Украины по теплоэлектроцентрали "Луч" в Белгороде. По данным пропагандистских ресурсов, атаку якобы совершили из реактивной системы HIMARS.

Обстановка в Белграде после атаки

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе погиб работник предприятия, который именно ликвидировал последствия предварительной атаки. Еще один человек получил осколочное ранение грудной клетки и был госпитализирован.

В результате взрывов в нескольких районах города исчезло электроснабжение. Российские власти традиционно обвиняют Украину в "целенаправленных ударах по гражданской инфраструктуре", хотя объект имеет стратегическое значение для обеспечения энергетики воинских частей.

