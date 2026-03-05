logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Батько 8 дітей розповів, як його мобілізували на війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Батько 8 дітей розповів, як його мобілізували на війну

Історія пораненого українського військового з Дніпропетровщини, батька вісьмох дітей, який місяць тримав позиції під Покровськом.

5 березня 2026, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

У Дніпрі лікарі борються за відновлення пораненого українського військового Олександра, який є багатодітним батьком з Дніпропетровщини. Захисник місяць утримував позиції на одному з найгарячіших напрямків фронту біля Покровська у Донецькій області, де отримав поранення.

Батько 8 дітей розповів, як його мобілізували на війну

Багатодітного батька мобілізували. Фото: ТСН

Як пише ТСН, до початку повномасштабної війни Олександр займався господарством у селі та разом із дружиною виховував вісьмох дітей: трьох доньок і п’ятьох синів. Олександр розповідає, що на фронті опинився несподівано. У день мобілізації він не мав з собою документа, який підтверджував статус багатодітного батька.

"Недостатньо було однієї справки саме на той день, щоб я не йшов воювати. Мене просто забрали та й усе. Тепер дружина сама: і куховарить на вісьмох, і корівок надоїть, ще й на базар встигає з'їздити. У мене дружина — вогонь!", — розповів Олександр про свою мобілізацію.

На позиціях під Покровськом його підрозділ протягом місяця перебував під постійними обстрілами. Росіяни атакували реактивними системами "Град", авіаційними бомбами, однак за словами бійця, найнебезпечнішими стали атаки безпілотників.

Під час виходу з позицій групу військових атакували дрони. Два апарати вдалося оминути, але третій вибухнув поруч з Олександром. Попри важкі поранення, чоловік самостійно дістався пункту евакуації.

"Я навіть не відчував, що нога зламана. Лише чув, що рука тіліпається. Але треба було йти вперед, до своїх", — розповів Олександр.

Нині медики у Дніпрі фактично збирають кінцівки військового заново. Захисник уже переніс кілька складних операцій і значну втрату крові. Лікарі сподіваються повернути йому можливість повноцінно рухатися. Сам Олександр у лікарняній палаті мріє лише повернутися додому та обійняти своїх восьмох дітей та перерахував їх імена: Валентин, Вадим, Ігор, Ігнат, Валерій, Уляна, Мирослава та Аріна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов зробив відверту заяву про проблеми мобілізації в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Залужний закликав змінити підхід до мобілізації.



Джерело: https://tsn.ua/exclusive/batko-8-ditey-zakhyshchaye-ukrayinu-vin-rozpoviv-chomu-yoho-mobilizuvaly-ta-pro-poranennia-na-fronti-3034868.html
