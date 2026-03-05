Отец 8 детей рассказал, как его мобилизовали на войну

В Днепре врачи борются за восстановление раненого украинского военного Александра, многодетного отца из Днепропетровщины. Защитник месяц удерживал позиции на одном из самых горячих направлений фронта возле Покровска в Донецкой области, где получил ранения.

Многодетного отца мобилизовали. Фото: ТСН

Как пишет ТСН, до начала полномасштабной войны Александр занимался хозяйством в селе и вместе с женой воспитывал восьмерых детей: троих дочерей и пятерых сыновей. Александр говорит, что на фронте оказался неожиданно. В день мобилизации у него не было документа, подтверждающего статус многодетного отца.

"Недостаточно было одной справки именно на тот день, чтобы я не шел воевать. Меня просто забрали и все. Теперь жена сама: и стряпает на восьмерых, и коровок надоит, еще и на базар успевает съездить. У меня жена — огонь!", — рассказал Александр о своей мобилизации.

На позициях под Покровском его подразделение в течение месяца находилось под постоянными обстрелами. Россияне атаковали реактивными системами "Град", авиационными бомбами, однако, по словам бойца, самыми опасными стали атаки беспилотников.

При выходе с позиций группу военных атаковали дроны. Два аппарата удалось обойти, но третий взорвался рядом с Александром. Несмотря на тяжелые ранения, мужчина самостоятельно добрался до пункта эвакуации.

"Я даже не чувствовал, что нога сломана. Только слышал, что рука болтается. Но надо было идти вперед, к своим", — рассказал Александр.

В настоящее время медики в Днепре фактически собирают концовки военного заново. Защитник уже перенес несколько сложных операций и значительную потерю крови. Врачи надеются вернуть ему возможность полноценно двигаться. Сам Александр в больничной палате мечтает вернуться домой и обнять своих восьмерыз детей и перечислил их имена: Валентин, Вадим, Игорь, Игнат, Валерий, Ульяна, Мирослава и Арина.

