Багато пошкоджень та руйнувань: яке місто росіяни обрали для масованого удару по Україні

Вранці 18 грудня керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у соцмережах про численні пошкодження та 6 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки дронами на обласний центр.

Вибухи у Черкасах. Фото: з відкритих джерел

"Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Зараз за допомогою до медиків звернулися шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає", – зазначив голова Черкаської області.

Керівник ОВА зазначив, що росіяни цілилися по критичній інфраструктурі, внаслідок чого було знеструмлено частину міста. За його словами, енергетики продовжують роботи із відновлення.

Чиновник зазначив, внаслідок падіння БПЛА на кількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятки приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна та дахи, були пожежі. Також вибило вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

Нагадаємо, одразу після опівночі стало відомо про дронові атаки росіян на Суми та Черкаси, внаслідок яких пошкоджено цивільну інфраструктуру та щонайменше постраждала одна людина.

