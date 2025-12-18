Много повреждений и разрушений: какой город россияне выбрали для массированного удара по Украине

Утром 18 декабря руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил в соцсетях о многочисленных повреждениях и 6 пострадавших в результате массированной вражеской атаки дронами на областной центр.

Взрывы в Черкассах. Фото: из открытых источников

"Враг массированно атаковал ударными дронами областной центр. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет", – отметил глава Черкасской области.

Руководитель ОВА отметил, что россияне целились по критической инфраструктуре, в результате чего была обесточена часть города. По его словам, энергетики продолжают работы по восстановлению.

Чиновник отметил, в результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили.

Напомним, сразу после полуночи стало известно о дроновых атаках россиян на Сумы и Черкассы, в результате которых повреждена гражданская инфраструктура и по меньшей мере пострадал один человек.

