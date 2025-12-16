Росія споряджає літаки ракетами: коли можливий обстріл

Російські війська продовжують підготовку до обстрілу — літаки стратегічної авіації споряджають крилатими ракетами.

Ту-95. Фото з відкритих джерел

За даними моніторингової платформи Tracking станом на 16 грудня два споряджені борти Ту-95МС з авіабази “Оленья” перебувають вже на Далекому Сході.

Тим часом на “Енгельс-2” вже другий день поспіль прилітають транспортні літаки Іл-76. Доставляють крилаті ракети для подальшого спорядження бортів Ту-95МС.

Станом на 15 грудня споряджені крилатими ракетами борти Ту-95МС покинули авіабазу “Енгельс-2”.

“Здійснюють переліт на “Оленья”. На авіабазі “Оленья” перебуває ще два борти Ту-95МС, один з них може бути споряджений крилатими ракетами. Ще мінімум два споряджені борти Ту-95МС на Далекому Сході. Існує ймовірність ракетної атаки найближчим часом”, — повідомляли на платформі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що минулого тижня ворожі війська завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Одеси та Одеської області. Обласний центр та інші населені пункти залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.

Прем’єр-міністр Україні Юлія Свириденко повідомила, яка ситуація в Одесі після обстрілів енергетичної інфраструктури станом на 15 грудня. Зазначила, що електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово.

Юлія Свириденко зазначила, що Кабінет міністрів України тримає ситуацію на постійному контролі. Пошкодження енергосистеми, за її словами, суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу.



