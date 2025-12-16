Россия снаряжает самолеты ракетами: когда возможен обстрел

Российские войска продолжают подготовку к обстрелу – самолеты стратегической авиации снаряжают крылатыми ракетами.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным мониторинговой платформы Tracking по состоянию на 16 декабря два снаряженных борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" находятся уже на Дальнем Востоке.

Тем временем на "Энгельс-2" уже второй день подряд прилетают транспортные самолеты Ил-76. Доставляют крылатые ракеты для последующего снаряжения бортов Ту-95МС.

По состоянию на 15 декабря снаряженные крылатыми ракетами борта Ту-95МС покинули авиабазу "Энгельс-2".

"Совершают перелет на "Оленья". На авиабазе "Оленья" находится еще два борта Ту-95МС, один из них может быть снаряжен крылатыми ракетами. Еще минимум два снаряженных борта Ту-95МС на Дальнем Востоке. Существует вероятность ракетной атаки в ближайшее время", — сообщали на платформе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе вражеские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Одессы и Одесской области. Областной центр и другие населенные пункты остались без электро-, водо- и теплоснабжения.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, какая ситуация в Одессе после обстрелов энергетической инфраструктуры на 15 декабря. Отметила, что электроснабжение уже возобновлено для более чем 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно.

Юлия Свириденко отметила, что Кабинет Министров Украины держит ситуацию на постоянном контроле. Повреждения энергосистемы, по ее словам, существенны, поэтому восстановление сетей всего города требует времени.



