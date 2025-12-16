logo

Россия атакует Киев и область: в столице раздаются взрывы
НОВОСТИ

Россия атакует Киев и область: в столице раздаются взрывы

Местные паблики пишут об опасности в районах Дымера, Вышгорода и Новых Петровцев

16 декабря 2025, 23:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве вечером 16 декабря прогремели взрывы. Военные сообщают об атаке вражеских беспилотников на столицу.

Россия атакует Киев и область: в столице раздаются взрывы

Российские уданные дроны. Фото: из открытых источников

О работе ПВО сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он предупредил об опасности жителей Оболони.

"Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко в Telegram.

Остаться в укрытиях также призывают в городской военной администрации.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — подчеркнули в КМВА.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о вражеских беспилотниках в районе Броваров, следовавших по западному курсу. Сообщалось также об угрозе для Гостомеля.

Между тем, местные паблики пишут об опасности в районах Дымера, Вышгорода и Новых Петровцев.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска продолжают подготовку к новому обстрелу Украины — самолеты стратегической авиации снаряжают крылатыми ракетами. По данным мониторинговой платформы Tracking по состоянию на 16 декабря два снаряженных борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" находятся уже на Дальнем Востоке. Тем временем на Энгельс-2 уже второй день подряд прилетают транспортные самолеты Ил-76. Доставляют крылатые ракеты для последующего снаряжения бортов Ту-95МС. По состоянию на 15 декабря снаряженные крылатыми ракетами борта Ту-95МС покинули авиабазу Энгельс-2.

Издание "Комментарии" также писало, что на прошлой неделе вражеские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Одессы и Одесской области. Областной центр и другие населенные пункты остались без электро-, водо- и теплоснабжения.



Источник: https://t.me/kpszsu/49959
