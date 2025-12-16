Росія атакує Київ та область: у столиці лунають вибухи

У Києві ввечері 16 грудня пролунали вибухи. Військові повідомляють про атаку ворожих безпілотників на столицю.

Російські удані дрони. Фото: з відкритих джерел

Про роботу ППО повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він попередив про небезпеку для жителів Оболоні.

"Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко у Telegram.

Залишатися в укриттях також закликають у міській військовій адміністрації.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — наголосили в КМВА.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі безпілотники в районі Броварів, які прямували західним курсом. Повідомляли також про загрозу для Гостомеля.

Тим часом місцеві пабліки пишуть про небезпеку в районах Димера, Вишгорода та Нових Петрівців.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські війська продовжують підготовку до нового обстрілу України — літаки стратегічної авіації споряджають крилатими ракетами. За даними моніторингової платформи Tracking станом на 16 грудня два споряджені борти Ту-95МС з авіабази “Оленья” перебувають вже на Далекому Сході. Тим часом на “Енгельс-2” вже другий день поспіль прилітають транспортні літаки Іл-76. Доставляють крилаті ракети для подальшого спорядження бортів Ту-95МС. Станом на 15 грудня споряджені крилатими ракетами борти Ту-95МС покинули авіабазу “Енгельс-2”.

Видання “Коментарі” також писало, що минулого тижня ворожі війська завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Одеси та Одеської області. Обласний центр та інші населені пункти залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.