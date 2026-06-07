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Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона

У Чорнобильській зоні російський дрон атакував сховище відпрацьованого ядерного палива.

7 червня 2026, 17:25
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Slava Kot

У мережі оприлюднено перші фото пошкодженої будівлі на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні, яке в ніч на 7 червня атакував російський безпілотник. Знімки підтверджують локальні руйнування інфраструктури об’єкта, який є частиною критичної ядерної системи України.

Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона

Дрон РФ атакував сховище ядерного палива поблизу Чорнобиля. Фото: Енергоатом

За даними компанії "Енергоатом", удар припав на будівлю приймання контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. У момент атаки паливо всередині не зберігалося, що дозволило уникнути радіаційних наслідків. Пожежу площею близько 40 квадратних метрів оперативно ліквідували, а радіаційний фон залишається в межах норми.

В "Енергоатомі" наголосили, що інцидент є черговим прикладом цілеспрямованого тиску на ядерну безпеку України. Там заявили про "ядерний терор" з боку Росії, який створює ризики не лише для України, а й для всієї Європи.

Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона - фото 2

Росія атакувала ядерний об'єк в Україні

Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона - фото 2

Наслідки удару російського дрона по сховищу ядерного палива поблизу Чорнобиля. Фото: Енергоатом

Служба безпеки України також оприлюднила фотодокази уламків російського ударного безпілотника "Герань-2", яким було уражено об’єкт поблизу Чорнобиля. Слідчі зафіксували фрагменти дрона безпосередньо на місці удару.

Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона - фото 2

Місце влучання російського безпілотника по ядерному об'єкту. Фото: СБУ

Атака в зоні ЧАЕС: з'явилися фото пошкодженого ядерного об’єкта та уламків дрона - фото 2

Російський дрон, який ударив по сховищу ядерного палива поблизу Чорнобиля. Фото: СБУ

За попередньою інформацією, атака відбулася близько 02:05–02:10 7 червня. Генеральний штаб ЗСУ уточнює, що удар був завданий по об’єкту в районі села Буряківка, приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Правоохоронці розслідують інцидент як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438  Кримінального кодексу України. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію України на російський удар по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні.



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