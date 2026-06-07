Атака в зоне ЧАЭС: появились фото поврежденного ядерного объекта и обломков дрона

В сети обнародованы первые фото поврежденного здания на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне, которое в ночь на 7 июня атаковал российский беспилотник. Снимки подтверждают локальные разрушения инфраструктуры объекта, являющегося частью критической ядерной системы Украины.

Дрон РФ атаковал хранилище ядерного топлива вблизи Чернобыля. Фото: Энергоатом

По данным компании "Энергоатом", удар пришелся на здание приемки контейнеров с отработанным ядерным топливом. В момент атаки топливо внутри не сохранялось, что позволило избежать радиационных последствий. Пожар площадью около 40 квадратных метров оперативно ликвидирован, а радиационный фон остается в пределах нормы.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что инцидент является очередным примером целенаправленного давления на ядерную безопасность Украины. Там заявили о "ядерном терроре" со стороны России, создающего риски не только для Украины, но и для всей Европы.

Россия атаковала ядерный объект в Украине

Последствия удара российского дрона по хранилищу ядерного топлива вблизи Чернобыля. Фото: Энергоатом

Служба безопасности Украины также обнародовала фотодоказательства обломков российского ударного беспилотника "Герань-2", которым был поражен объект вблизи Чернобыля. Следователи зафиксировали фрагменты дрона прямо на месте удара.

Место попадания российского беспилотника по ядерному объекту. Фото: СБУ

Российский дрон, ударивший по хранилищу ядерного топлива вблизи Чернобыля. Фото: СБУ

По предварительной информации, атака произошла около 02:05-02:10 7 июня. Генеральный штаб ВСУ уточняет, что удар был нанесен по объекту в районе села Буряковка, примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Украины на российский удар по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне.