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Армія РФ отримала дедлайн на захоплення Гуляйполя: озвучена дата

Російські війська отримали завдання захопити Гуляйполе до кінця червня.

29 червня 2026, 14:00
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Slava Kot

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області тривають інтенсивні бої. За даними українських військових, російське командування поставило своїм підрозділам завдання до кінця червня захопити Гуляйполе, проте речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин заявив, що бої за місто тривають, а українські сили продовжують утримувати позиції.

Армія РФ отримала дедлайн на захоплення Гуляйполя: озвучена дата

Армія РФ. Фото з відкритих джерел

Владислав Волошин розповів про ситуацію в районі Гуляйполя. За його словами, російські війська намагаються перерізати логістичні маршрути, які забезпечують українські підрозділи, щоб ускладнити ротацію особового складу, підвезення боєприпасів та проведення евакуації.

"Можливо, нам доведеться здійснити перегрупування, щоб військові, які там перебувають, не опинилися в оточенні", — повідомив речник.

Волошин заявив, що крім штурмових дій, російська армія активно застосовує дистанційне мінування, намагаючись заблокувати дороги до українських позицій. Попри те, що загальна інтенсивність атак минулого тижня дещо знизилася, на цьому напрямку щодоби фіксують від 25 до 30 бойових зіткнень.

Як пояснив речник Сил оборони Півдня, найбільший тиск окупанти здійснюють на північ від Гуляйполя, у районі Добропілля, де за останню добу відбулося понад десять російських штурмів. Також російські війська намагаються просунутися в районі Воздвижівки та в напрямку річки Верхня Терса.

Армія РФ отримала дедлайн на захоплення Гуляйполя: озвучена дата - фото 2

Росіяни захопили Гуляйполе. Фото: DeepState

Водночас інформаційний ресурс DeepState повідомив про повну окупацію Гуляйполя та просування російських військ поблизу міста. Однак Генеральний штаб Збройних сил України не підтверджував інформацію про повну втрату населеного пункту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Путін живе в ілюзії перемог. Розкрито головну помилку Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.



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