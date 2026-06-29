Армия РФ получила дедлайн на захват Гуляйполя: озвученная дата

На Гуляйпольском направлении в Запорожской области продолжаются интенсивные бои. По данным украинских военных, российское командование поставило своим подразделениям задачу до конца июня захватить Гуляйполе, однако спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин заявил, что бои за город продолжаются, а украинские силы продолжают удерживать позиции.

Армия РФ. Фото из открытых источников

Владислав Волошин рассказал о ситуации в районе Гуляйполя. По его словам, российские войска пытаются перерезать логистические маршруты, которые обеспечивают украинские подразделения, чтобы усложнить ротацию личного состава, подвоз боеприпасов и эвакуацию.

"Возможно, нам придется осуществить перегруппировку, чтобы находящиеся там военные не оказались в окружении", — сообщил спикер.

Волошин заявил, что помимо штурмовых действий, российская армия активно применяет дистанционное минирование, пытаясь заблокировать дороги к украинским позициям. Несмотря на то, что общая интенсивность атак на прошлой неделе несколько снизилась, в этом направлении ежесуточно фиксируют от 25 до 30 боевых столкновений.

Как пояснил спикер Сил обороны Юга, наибольшее давление оккупанты оказывают севернее Гуляйполя, в районе Доброполье, где за последние сутки произошло более десяти российских штурмов. Также российские войска пытаются продвинуться в районе Воздвиженки и в направлении реки Верхняя Терса.

Россияне захватили Гуляйполе. Фото: DeepState

В то же время информационный ресурс DeepState сообщил о полной оккупации Гуляйполя и продвижении российских войск вблизи города. Однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтверждал информацию о полной потере населённого пункта.

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