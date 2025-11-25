Країни Європи не розробляють жодного альтернативного мирного плану для припинення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Натомість працюють над варіантом плану, який запропонували Сполучені Штати Америки. Про це, виступаючи у Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

За словами британського прем’єра, на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, тривала інтенсивна дискусія щодо запропонованого США мирного плану за участю "низки ключових союзників". Серед таких Стармер назвав Францію, Німеччину та основних союзників із "коаліції рішучих".

"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", — сказав Стармер.

Прем’єр підкреслив, що саме американський документ доопрацьовувався під час зустрічі представників України та США у Женеві.

Як повідомляв портал "Коментарі", у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україна начебто погодилась обмежити чисельність свого війська до 800 тисяч. Новий варіант "мирного плану" вже не настільки зручний для Росії. Найскладніші питання – території та гарантії безпеки від США – мають вирішувати особисто Зеленський і Трамп.

Видання "Коментарі" також писало, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.